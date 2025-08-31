Audiencia termina sin fallo sobre intento de destitución de L. Cook

Un tribunal de Estados Unidos comenzó el viernes a escuchar el recurso de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, contra el intento del presidente estadounidense, Donald Trump, de despedirla, en una batalla legal que tendrá importantes implicaciones para el banco central y su independencia.

La sesión terminó sin un fallo inmediato, y mañana se presentarán más argumentos.

En la primera vista del caso, un juez de Washington estudió la petición de Cook de una orden temporal que declare ilegal el intento de Trump de destituirla. Esto permitiría a Cook -la primera mujer negra en servir en la junta de la Fed- continuar en su papel mientras impugna su destitución.

La juez, Jia Cobb, que fue nombrada bajo la administración del ex presidente, Joe Biden, escuchó los argumentos de los abogados que representan a Cook y Trump respectivamente.

Entre otras cuestiones, las discusiones incluyeron si importa que las supuestas transgresiones de Cook tuvieron lugar antes de que se convirtiera en gobernadora.

Los críticos acusan a Trump de querer despedir a Cook para inclinar el consejo de la Fed a favor de su objetivo declarado de bajar las tasas interés.

La audiencia también abordó si Cook fue notificada con suficiente antelación antes de que Trump tomara medidas para destituirla y si la motivación del Presidente para despedirla era relevante para el caso.

En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo sugirió que los funcionarios de la Fed sólo pueden ser destituidos por “causa”, lo que podría interpretarse como mala conducta o incumplimiento del deber.

Trump publicó la semana pasada una carta en Truth Social en la que decía que destituía inmediatamente a Cook por las acusaciones de fraude hipotecario.

