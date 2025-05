Se achica el grupo de mujeres que lideran un banco central

El número de bancos centrales con una mujer liderándolo se redujo de 46 que había en el 2022 a 30 el año pasado, informó el grupo independiente de expertos Official Monetary and Financial Institutions Forum ( OMFIF).

Esto significa que sólo 15% de los 195 países reconocidos en el mundo tienen a una mujer al frente de su banco central e instituto emisor.

De acuerdo con el Índice mundial de equidad de género 2025, que anualmente divulga la OMFIF, también se achicó el número de banqueras centrales que dirigen a un banco central en América Latina y el Caribe.

De seis que había hace dos años, en el 2024 teníamos a cinco profesionistas de género femenino al frente de un banco central en la región. Una de ellas es Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banco de México.

Las banqueras centrales de la región Latinoamericana y el Caribe que actualmente tienen la responsabilidad de dirigir la política monetaria en el cambio de era que representan los aranceles de Estados Unidos, se encuentran en Aruba; las Islas Caimán; Chile; Honduras y México.

Se trata de Jeannete Semeleer, presidenta del Banco Central de Aruba; Cindy Scotland, presidenta ejecutiva (CEO) de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán; Rebeca Patricia de Santos, presidenta del Banco Central de Honduras; Rossana Costa, presidenta del Banco Central de Chile y Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banco de México.

El informe del OMFIF menciona que la región de Latinoamérica y el Caribe, destaca por un aumento en las contrataciones de mujeres profesionales en cargos medios y superiores, que subió de 46 a 47.

“Una mujer banquera central, sigue siendo una rareza en un campo dominado por hombres”, destacaron los expertos.

En el documento explican que los avances se vieron contrarrestados por el reemplazo de mujeres por parte de hombres líderes en algunos bancos centrales y fondos de pensiones, lo que genera “un optimismo cauteloso” respecto del equilibrio de género en altos puestos de liderazgo.

A pesar de tener mujeres en el máximo cargo de los institutos monetarios, el avance se ve matizado por la mayor cantidad de hombres que ocupan altos niveles de liderazgo.