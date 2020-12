El bloqueo temporal a plataformas digitales, como Netflix, Uber, Airbnb y similares, y que entrará en vigor el próximo año, no goza de claridad respecto a sus alcances, advirtieron fiscalistas.

“Las medidas están fuera de lugar. No está viendo el fisco por la fiscalización, o por recaudar. Está implementando medidas de control que realmente son muy perjudiciales para el contribuyente”, aseveró Miguel Rosas, asociado de Thompson & Knight, en el foro virtual Retos Fiscales 2021.

El especialista explicó que se espera que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emita algún tipo de reglas, de carácter formal, para dar claridad al asunto sobre el bloqueo y cómo aplicará.

“En su momento se esperaba que hubiera más claridad sobre el bloqueo digital (...) Esperamos que el SAT emita reglas de carácter formal pues no sabemos cuáles serán los alcances, si simplemente va a ser para paralizar las operaciones comerciales o, incluso, un bloqueo general que le impida a la plataforma cumplir con el fisco”, añadió.

A partir del próximo año entrará en vigor el bloqueo temporal a aquellas plataformas que no cumplan con sus obligaciones fiscales frente al SAT, una medida que fue ampliamente criticada desde su propuesta en el 2019. El llamado “apagón digital” también implica a los concesionarios de redes de telecomunicaciones, quienes tendrán un plazo de cinco días para actuar conforme a lo establecido por el fisco o bien, ser acreedores a alguna sanción.

Se esperan amparos

Ante esta modificación a las plataformas digitales, Catalina Mandujano, también de Thompson & Knight, indicó que es probable que los contribuyentes busquen interponer amparos.

“El amparo siempre es una vía, aunque en los últimos tiempos no hemos visto tantas resoluciones a favor de los contribuyentes en los amparos, pero es un medio constitucional que tenemos en casos en donde no estamos de acuerdo, no pensamos que es legal o equitativo, o bien sentimos que se aumenta la carga al contribuyente. No creo que debamos dejar de usarlo”, dijo.

Agregó que el problema que detectan es que México se adelantó a que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegue a un consenso sobre la economía digital, por lo que no tenemos el panorama completo sobre qué va a pasar en este tema.

En un principio, se esperaba que al término de este año la OCDE y sus miembros llegaran a un acuerdo para gravar a la economía digital; sin embargo, ante la pandemia de Covid-19, la discusión se movió hasta mediados del 2021.

Desde el 2018, la OCDE tiene en la mira a la economía digital, y en lo que encuentra un consenso entre sus miembros, los países están autorizados a aplicar medidas unilaterales.

