La actual administración gubernamental tiene claro el camino que en materia de política de vivienda busca llevar a cabo, para el que piensa utilizar el modelo de autoproducción para combatir el rezago habitacional en el cual se encuentran más de nueve millones de personas.

En este sentido, las empresas que están dentro de este mercado, ya se alistan para sumarse a los esquemas del gobierno federal.

En entrevista, Francesco Piazzesi, recién nombrado presidente del Consejo Nacional de Vivienda Económica Social y Sustentable (Convives), comentó que el gobierno federal tiene que apoyarse en las empresas del ecosistema de autoproducción, con el fin de tener un mayor impacto en las comunidades donde se destinarán créditos y apoyos gubernamentales y que tienen un amplio rezago habitacional, es decir, que no se tienen las condiciones adecuadas en las viviendas para ser habitables.

“Qué mejor que exista una política que de forma integral atienda a la autoproducción. Cuando no hay un programa que atiende la autoconstrucción, es cuando las laderas y cerros se empiezan a llenar con invasiones, con vivienda informal, que exige servicios, drenaje, luz, calles, seguridad y es muy complicado hacerlo si no existe una coordinación”, detalló el presidente de empresas dedicadas a este mercado desde desarrolladoras, organismos no gubernamentales, entidades financieras y proveedores.

Hace algunos días, diversos organismos gubernamentales enfocados a la vivienda firmaron el convenio para impulsar la autoproducción de vivienda, con el fin de conjuntar voluntades, acciones, capacidades y coadyuvar en el diseño y ejecución de acciones de este modelo.

De acuerdo con las autoridades, el modelo de autoproducción consiste en acciones donde el beneficiario de un subsidio, o un crédito, interviene en el proceso de diseño y construcción de su vivienda, con asesoría técnica por parte de un organismo ejecutor de obra.

Según el diagnóstico del gobierno federal, del total del rezago habitacional en el país, más de 70% se puede combatir con acciones de autoproducción. Para Piazzesi, es necesario que las acciones que se realicen tengan el diagnóstico adecuado por cada comunidad donde se piensa atender.

“Se tiene que ver comunidad por comunidad, familia por familia, así es como trabajamos en Convives, no podemos hacer una solución general... Ahora hay que hacer que esos vehículos lleguen comunidad por comunidad y familia por familia”, detalló Piazzesi.

Perspectivas.

Para el 2021, se tiene estimado que la Comisión Nacional de Vivienda disperse más de 41,937 subsidios enfocados a diversas modalidades, entre ellas de autoproducción, dentro del esquema de Vivienda Social contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo con el presidente de Convives, las empresas afiliadas a esta organización podrían incidir en al menos 30,000 acciones anuales; sin embargo, esto sería después del 2021, pues indicó que para el siguiente año todavía habría problemas de mercado derivados del tema de la pandemia actual.

“Todas las empresas de los Convives estamos trabajando en diferentes comunidades y en algunas se ha tenido que cerrar la obra por el tema de la pandemia y nos hemos retrasado muchísimo porque la proveeduría no llega, no hay forma de hacerla llegar. El año que entra quizá no lleguemos a esa cifra”, comentó Piazzesi.

9 millones de personas en rezago habitacional.

21 mil millones de pesos se invirtieron en este año en autoproducción.

70 por ciento del rezago se puede combatir con acciones de autoproducción.

363 mil acciones gubernamentales se han realizado bajo este modelo.

