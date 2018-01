La cumbre anual reúne a líderes mundiales, presidentes de multinacionales y agencias no gubernamentales que se han unido para apoyar la globalización, el libre comercio y los valores liberales, en un claro rechazo al proteccionismo. Estados Unidos inició su defensa.

Cooperación global, la mejor vía para crecer: Merkel

Davos, Sui. Si algo aprendimos tras la Segunda Guerra Mundial y al enfrentar la crisis del 2009, es que cooperar entre países es el camino más sólido y seguro para progresar. Eso significa mantener una colaboración multilateral y Alemania está convencida de que esa es la mejor vía para crecer, aseveró la canciller alemana, Angela Merkel.

En una conferencia uno a uno, reservada para los líderes políticos mundiales en el Foro Económico de Davos, dijo que la alternativa para enfrentar los nacionalismos y aislacionismos que están apareciendo en varios países es la cooperación global.

Sobre la multilateralidad, expresó que si algo ha enseñado la historia es que los grandes consensos requieren mucha paciencia.

Entonces, habló de su reciente experiencia al llevar Alemania la presidencia del G 20 y esgrimió que gracias a esa paciencia, pudieron avanzar en temas como la asociación con África, el comercio y el cambio climático, aunque se tuvo que firmar el último capítulo sin Estados Unidos, enfatizó.

Consignó que una lección reciente que han aprendido bien en Europa es que tras la llegada de refugiados, la Unión Europea se ha hecho una para crear incluso un fondo económico para apoyar a los países que se han convertido en la puerta de entrada a los migrantes.

“Desde el imperio romano o la Gran Muralla China, sabemos que cerrarnos y levantar paredes no ayuda. El proteccionismo, no es, no ha sido la respuesta”, aseveró.

Luego, habló sobre la relevancia de fortalecer al mercado único y avanzar en la unificación bancaria y la protección de datos.

En su opinión, la operación global de empresas, particularmente, “empresas de Estados Unidos”, hace relevante avanzar en una regulación sobre protección de datos.

“La pregunta sobre la que debemos trabajar es: ¿a quién le pertenecen los datos? La respuesta será decisiva para que persistan en el futuro la democracia, participación soberana y el progreso económico”, precisó.

Más tarde, consignó que Francia y Alemania han avanzado en promover un régimen fiscal corporativo común. Enfatizó que, de sumarse los demás países de la Unión Europea, se fortalecerá la competitividad de la región. (Y. Morales y L.M. González)

Macron llama a un nuevo pacto mundial

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió una estrategia de 10 años para reformar Europa de modo que pueda desempeñar un papel frente a China y Estados Unidos. “Espero que cooperemos para tener una estrategia de 10 años antes de finales de este año”, dijo en su discurso en el Foro Económico de Davos, en Suiza.

Entre los temas a abordar en esa reforma se encuentran la política migratoria, energía, defensa o inversiones. Macron defendió que la cooperación en Europa permita avanzar a distintas velocidades. “Necesitamos más ambición”, dijo el político de 40 años. En el caso de que algunos socios quieran avanzar juntos, no se lo deben impedir otros.

Macron presentó además las reformas económicas de su país. “Francia está de regreso, Francia vuelve a estar en el corazón de Europa”, señaló. Además, el presidente de Francia pidió en Davos que la globalización sea más justa. “Si no le vuelvo a dar sentido a esta globalización, si no le puedo decir a las personas que es buena para ellas (...) entonces en cinco, 10, 15 años ganarán los nacionalistas, los extremos”, dijo Macron. “Y eso pasa en cada país”, añadió.

Por ello, Macron pidió un nuevo pacto mundial que no podrá ser sólo una cuestión de los gobiernos, sino que debe ser integrado en los modelos de los bancos y empresas. El jefe de Estado mencionó tres puntos centrales: más inversiones, un reparto más justo del valor agregado y un compromiso de proteger. Sobre todo, debe invertirse más en educación. Para un mejor reparto del valor agregado, Macron cree que el compromiso deberá ser de empresas e inversionistas. Añadió que la respuesta no son más impuestos en cada país.

Al mismo tiempo se expresó a favor de una colaboración de los países para asegurar que las grandes empresas de Internet paguen impuestos. Dijo que el negocio de los grandes actores digitales destruirá millones de empleos y que a esas personas se las deberá readaptar, lo que costará dinero. “Si aquellos que destruyen esos puestos no contribuyen en la readaptación, no se lo puedo explicar a las capas medias y trabajadoras”, dijo. Macron impulsó asimismo el multilateralismo, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático. (AFP)