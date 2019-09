La tendencia, sin ninguna duda, es hacia el incremento en el uso de energía renovable, tanto de energía eólica como la fotovoltaica. En el 2018 fueron las tecnologías que más aumentaron y que más inversión recibieron en el mundo tanto en porcentaje como en volumen económico, así lo consideró Miguel Ángel Alonso Rubio, director general de Acciona Energía México y Centroamérica.

Mencionó que la directriz mundial es hacia el uso generalizado de energías renovables que impactará positivamente en la movilidad eléctrica, por lo que vislumbra un gran crecimiento en la utilización de las energías sustentables en las próximas décadas.

Situación en México

Miguel Ángel Alonso consideró que México se subió un poco tarde al mundo de las renovables. “Los parques eólicos se abrieron en el 2006 y las primeras fotovoltaicas de gran escala tardaron como cuatro o cinco años más, pero afortunadamente vino una curva exponencial de crecimiento y de implementación de proyectos. Hoy estamos hablando de 10,000 megavatios de renovables: fotovoltaica, minihidráulica y eólica. La gran hidráulica no está considerada como energía renovable, aunque hay un avance bueno”.

Estimó que la evolución de la energía renovable continuará siendo aceptable en términos generales, “ese crecimiento sigue por la inercia que se tenía en los años pasados, ya hay muchos proyectos en construcción, fruto de las subastas, sólo que quizás a partir del 2020-2021 se podría tener un pequeño

estancamiento, porque quizás 2019 no está siendo un buen año para la economía en general, no es un problema específico de las renovables o la industria energética”.

“Este receso que ha tenido la economía no es sólo de México es a nivel mundial. Esperemos que sólo sea un momento coyuntural que no haya un estancamiento de la economía. En el mundo de la energía, lo que se siembra hoy, no se recoge mañana es un sector fuerte a nivel de inversión y los frutos no se ven de forma inmediata”, dijo.

Mercado eléctrico

“Tenemos un mercado incipiente en cuanto a la electricidad es joven necesita madurar, requiere de un mayor número de participantes para que tenga dinamismo y un comportamiento predecible, estable, o como los mercados maduros, aquellos países donde ya funcionan como mercados abiertos”, añadió.

Asimismo, dijo que en Acciona llevan dos años de experiencia en el mercado de la electricidad mexicana, y que “todas las operaciones se realizan a través del mercado, los clientes ya entienden la metodología, al principio costaba trabajo, porque veníamos de un mercado cerrado donde la posibilidad de energía era a través de la red del servicio público en la modalidad de autoabastecimiento, ahora ya se ha producido la etapa de convencimiento y de aprendizaje de clientes suministradores y tienen la certidumbre de que se puede operar y hacer transacciones en este modelo de mercado multimodal, lo veo bien, pero necesitamos que haya más participantes, más transacciones, y eso nos va a dar mucha claridad, mucha predictibilidad, en precios más atractivos para los clientes y, por ende, una mayor competitividad a México lo que es el origen de la reforma energética”.

Proyectos

El directivo mencionó que para Acciona, México es el segundo país con mayor relevancia, detrás de España que es el lugar de origen del corporativo.

“Cortijo fue el primer proyecto que ganamos en la subasta eléctrica del 2015, un proyecto eólico en Tamaulipas. Cuando se concibió, los precios más atractivos eran en Sonora para los productores y ahora los precios no son más atractivos para los productores, sino para los consumidores. Sonora tiene los precios más bajos de energía eléctrica, están batiendo récords de mínimos, la electricidad megavatios está favoreciendo a las familias, pero también a la industria y eso es gracias a las energías renovables”, dijo Alonso.

Insistió en que gracias a la reforma energética, los efectos ya se están viendo, los mexicanos se están beneficiando, son proyectos que ya están tocando los bolsillos de la gente en positivo.

“Actualmente, estamos ampliando nuestra capacidad en Tamaulipas en la parte eólica y para el 2020, tendremos tres proyectos en construcción, dos en Tamaulipas y uno en San Luis Potosí”, concluyó Miguel Ángel Alonso Rubio, director general de Acciona Energía México y Centroamérica.

