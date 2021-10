A pesar de que no se esperan grandes resoluciones o compromisos durante la Cumbre del G20 en Roma, Italia, la cita es muy importante ya que los líderes se reunirán por primera vez desde la pandemia además de que permitirá una articulación con la agenda climática de la COP26, sin dejar a un lado el regreso de Estados Unidos al multilateralismo económico-ambiental de la mano del presidente Joe Biden.

El grupo del G20 es un foro central para México y para el mundo, representa el 80% del PIB mundial, el 60% de la población del mundo y el 75% de comercio internacional.

Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana, puntualizó que el contexto económico y la pandemia de Covid-19 harán que los temas a discutir en el G20 sean importantes.

“La recuperación económica depende de cómo le va a ir a Estados Unidos, a China, como se va a recuperar Europa, si la pandemia se llega a controlar o no va a depender de que tanto los países cooperen. La reunión es importante, hay cosas complejas y hay que estar conscientes de que no se van a resolver todos los problemas por los líderes. Lo que salga en Italia puede impactar en la COP26”, manifestó.

En opinión de la profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, Guadalupe González, a pesar de que se trata de un foro único en el que se coordinan políticas macroeconómicas entre las 20 economías más importantes del mundo, tanto industrializadas como del mundo emergente, lo cierto es que el G20 no está en su mejor momento (porque algunos países que son centrales en la toma de decisiones, como China y Rusia, han estado un tanto distantes de este órgano desde el 2019) pero sí es un momento en el que hay mucha presión para que se reactive.

Hay mucha presión sobre el grupo pero no necesariamente hay condiciones para llegar a acuerdos significativos, importantes en esta reunión. En cuanto a la agenda el tema sanitario, el tema de recuperación económica y el tema del cambio climático son los tres grandes ejes”, señaló la investigadora.

En el caso de México, los especialistas coincidieron en que el país estará bien representado por el canciller Marcelo Ebrard, sin embargo, ven que ante el contexto actual era importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador asistiera para aprovechar la plataforma y oportunidad que muchos países desean.

En el contexto actual hubiera sido muy importante que el presidente asistiera, ojalá no sean decisiones que después se puedan lamentar”, indicó Baker, exfuncionario de la Secretaría de Economía.

“La presencia de AMLO en la toma de la presidencia temporal de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, de alguna manera refleja también las prioridades presidenciales en materia de política exterior qué enfatiza más a las Naciones Unidas y menos a los foros económicos”, dijo la profesora del Colmex.

Agenda de México

Sobre la agenda de México, Juan Carlos Baker destacó que la propuesta de reconocer universalmente las vacunas contra el Covid-19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud es una solicitud legítima dado que hay países que tienen una gran cantidad de vacunas que no han utilizado, mientras que hay países que no tienen ninguna. “En ese aspecto si es una responsabilidad de los países más avanzados el generar que las condiciones se nivelen (…) pueden hacer mucho en ese aspecto pues no solo son las economías más fuertes sino que son de los países más innovadores”.

La profesora e investigadora destacó que México mantiene una agenda constante. “México llega con una agenda que ha venido anunciando y concertado con muchos países de América Latina que tiene que ver sobre todo con el asunto de acceso universal a las vacunas.

En cuanto al tema de la reestructuración de la deuda de los países más pobres indicó que es una materia complicada porque la decisión no depende exclusivamente de los gobiernos. Y sobre migración, la académica consideró que es un gesto más simbólico pues para muchos países no es un eje prioritario.

Cumbre del clima COP26

Juan Carlos Baker enfatizó que lo que salga en Italia puede impactar en la COP26.

“Muchos países no han mandado una actualización de sus cifras o de sus compromisos de reducción de emisiones, los países que más contaminan están en el G20, son las economías más grandes. Lo que suceda en Roma va acabar teniendo un impacto directo en lo que podamos esperar en Glasgow, a lo mejor no habrá acuerdos de gran calado pero sin duda es importante y que tendrá que seguirse con detenimiento”.

Guadalupe González agregó que América Latina llega sin posiciones comunes y con una cierta falta de autoridad moral porque es actualmente la región donde hay más violencia contra los activistas ambientales, tema que ha quedado relegado en la discusión.