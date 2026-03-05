Mercado móvil en expansión sostenida

En 2025 el segmento de las telecomunicaciones móviles mantuvo su dinamismo por arriba del de la economía mexicana (6.0%).

Mientras el país registró un crecimiento económico de apenas 0.8%, el mercado móvil avanzó a una tasa significativamente mayor, confirmando su papel como uno de los motores de impulso dentro del sector de telecomunicaciones.

Ingresos al alza. En este contexto, los ingresos totales del mercado alcanzaron $378,809 millones de pesos (mdp) durante 2025 con el referido crecimiento anual de 6.0%. Este desempeño resulta particularmente relevante si se considera el entorno de desaceleración industrial y la moderación del consumo en diversos sectores económicos.

Durante el cuarto trimestre de 2025, el mercado generó $102,116 mdp, con un crecimiento anual de 10.0%, impulsado tanto por la demanda de servicios como por la venta de dispositivos, cuyo crecimiento fue de 16.0%, al tener lugar un ciclo de renovación tecnológica hacia smartphones de gama media y alta con mayores capacidades digitales.

Por su parte, los ingresos por servicios crecieron 7.0%, resultado de la expansión sostenida de la base de líneas y un consumo de datos cada vez más intensivo.

Más líneas, mayor adopción. Otro de los indicadores más reveladores del dinamismo del mercado es la expansión sostenida de la base de usuarios.

Al cierre de 2025, México alcanzó 161.6 millones de líneas móviles activas, lo que representa un crecimiento anual de 6.2%. Tan solo en el cuarto trimestre, se registraron 4.2 millones de adiciones netas, que resultaron en una teledensidad móvil récord de 124.3%.

Un elemento particularmente relevante en esta acelerada adopción es el papel que desempeñan los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que siguen siendo el motor del mercado, con base en atractivas estrategias tarifarias y modelos de negocio flexibles para los usuarios.

Consumo de datos: el motor. El dinamismo del mercado se explica por el incesante avance en el consumo de datos móviles que en 2025 alcanzó 6.4 GB mensuales por línea en promedio, lo que representa un incremento anual de 13.4%.

Este crecimiento está estrechamente vinculado al uso intensivo de plataformas de video, redes sociales, comercio electrónico y aplicaciones digitales.

Sin embargo, pese a este avance, México aún mantiene un rezago significativo frente a otros países. En Chile, por ejemplo, el consumo promedio supera los 24 GB mensuales, lo que evidencia el amplio margen de expansión que existe en el mercado mexicano.

Paradójicamente, el aumento en el consumo de datos no se ha traducido en un incremento proporcional del ingreso promedio por usuario (ARPU, Average Revenue Per User, por sus siglas en inglés), que se ubicó en $145.7 pesos mensuales, prácticamente sin cambios frente al año previo. Esto refleja la intensa competencia tarifaria y la migración de los usuarios hacia paquetes con mejores condiciones de precio.

Los retos hacia adelante. El mercado móvil mexicano cierra 2025 con señales claras de dinamismo, pero también con factores de freno a la vista.

El principal de ellos será la evolución del marco regulatorio y de competencia, particularmente en un contexto en el que persiste la figura de un operador preponderante y, al mismo tiempo, se fortalece el papel de los OMV.

La clave estará en diseñar un entorno regulatorio que favorezca la competencia efectiva, incentive la inversión en infraestructura y resulte conducente para que el crecimiento del consumo de datos se traduzca en una mayor inclusión digital.

En última instancia, el futuro del mercado móvil mexicano dependerá de su capacidad para convertir esta expansión en un proceso sostenido de innovación, ejercicio de inversiones y acceso universal a la conectividad, condición indispensable para el desarrollo.