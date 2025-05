Pueblos Mágicos deberán cumplir nuevos estándares para mantener la denominación en 2026

Playas de Rosarito, BC. La Secretaría de Turismo (Sectur) federal anunció un replanteamiento integral del programa Pueblos Mágicos, vigente desde 2001, con el objetivo de “limpiar la casa antes de seguir creciendo”, en palabras de Marte Luis Molina Orozco, director general de Gestión Social de Destinos de la Sectur en conferencia con representantes de los municipios que tienen este distintivo, durante el 49 Tianguis Turístico.

La renovación establece como fecha el 30 de septiembre de 2025 como día límite para que los 177 municipios inscritos presenten expedientes actualizados que justifiquen su permanencia en el padrón.

Entre los lineamientos obligatorios destacan la creación de un Plan Municipal de Desarrollo Turístico Sostenible —alineado con los Objetivos de la ONU 2030—, un Reglamento de Imagen Urbana con paletas de color avaladas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en colaboración con Comex, y el registro del 100% de los prestadores de servicios en el Registro Nacional de Turismo (RNT).

Para diciembre de 2025, cada pueblo será clasificado en tres categorías: Triple A (excelencia comprobada), Doble A (requiere ajustes) o A (necesita transformación urgente), los municipios clasificados en la categoría más baja no serán excluidos automáticamente, pero deberán implementar planes de mejora durante 2026.

El enfoque no es expulsar, sino generar un proceso de mejora continua, salida se plantea como una decisión voluntaria para municipios que no deseen invertir en los nuevos estándares exigidos “es válido que un pueblo ya no quiera ser mágico. No es obligatorio, pero esperamos que todos luchen por seguir en la élite”, explicó el funcionario.

Para la renovación, se destinarán 8,000 millones de pesos, en colaboración con BBVA, para créditos dirigidos a proyectos turísticos en estos pueblos, desde infraestructura hasta iniciativas comunitarias, “una herramienta para quienes tengan planes sólidos”, explicó Molina, detallando que los fondos se gestionarán a través de Nafin y Bancomex.

El plan se complementa con una campaña de digitalización masiva, todos los Pueblos Mágicos tendrán presencia en los cajeros automáticos y terminales BBVA; se recuperarán cuentas oficiales en redes sociales, perdidas en administraciones anteriores, mediante una alianza con Meta dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp, las cuales también tendrán la insignia de verificación azul que confirma la autenticidad de una página o un perfil de interés público.

Actualmente, los Pueblos Mágicos albergan al 10% de la población nacional y concentran riquezas clave: 18 tienen declaratorias de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 50 albergan áreas naturales protegidas, 31 son humedales de importancia internacional y ocho figuran en la lista “Los Mejores Pueblos del Mundo” de la Organización Mundial del Turismo.

No obstante, Molina reconoció que solo el 20% de los prestadores de servicios turísticos están registrados en el RNT, y menos del 15% aceptan pagos digitales, “si el turista no encuentra baños limpios o no puede pagar con tarjeta, la magia se desvanece”.

El Tianguis de Hidalgo

Como punto culminante de esta nueva etapa, el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos se realizará del 13 al 16 de noviembre de 2025 en Hidalgo, en colaboración con el gobierno estatal, se buscará mostrar los avances y conectar a las comunidades con inversores y touroperadores “es la oportunidad para que el mundo vea que México no solo rescata su magia, sino que la reinventa”, este proceso sentará las bases para que el programa inspire, una vez más, a toda Latinoamérica, concluyó Molina.