El lujo inmobiliario evoluciona con la expansión de las residencias de marca en México

El mercado inmobiliario de lujo en México atraviesa una transformación con la consolidación de las residencias de marca, en destinos de playa, aunque también se ha expandido a zonas urbanas de alto poder adquisitivo.

De acuerdo con un estudio de la consultora Tinsa México by Accumin, en México existen actualmente más de 20 proyectos de residencias de marca, algunos en operación y otros en construcción. Alrededor de 75% de estos desarrollos están en destinos de playa, como:

Los Cabos, Baja California Sur.

Riviera Nayarit.

Acapulco, Guerrero.

Riviera Maya.

De acuerdo con el informe, 25% restante corresponde a proyectos urbanos, con presencia de marcas de lujo y hoteleras en la Ciudad de México y el Estado de México. Ejemplos de ello son el Ritz-Carlton, Thompson Hoteles, Armani y Elie Saab Maison.

“Las branded residences son una tendencia que podremos seguir viendo en los próximos años. Esperamos que continúen creciendo en los mercados actuales y se amplíen a ciudades con alto poder adquisitivo como Monterrey y Guadalajara”, afirmó Justino Moreno, director de Consultoría de Tinsa México.

Proyectos en la CDMX

La Ciudad de México concentra 66% de la adquisición de residencias de marca en destinos urbanos, según Tinsa, con proyectos como Thompson Reforma, Ritz-Carlton y Armani.

Los precios en la capital muestran un promedio de 27.9 millones de pesos, con rangos que van de 18.8 a 56.8 millones de pesos. En cuanto al tamaño de los desarrollos, Thompson Reforma cuenta con más de 150 unidades.

Por su parte, en el Estado de México destacan la Torre Designo de Pininfarina y la Maison Furnished de Elie Saab, mientras que en San Miguel de Allende se ubica la Clevía Autograph Collection de Marriott.

Residencias de marcas vs. lujo tradicional

Las residencias de marca surgen de la asociación entre un desarrollador inmobiliario y una marca hotelera o de lujo. Los propietarios pagan tarifas de administración a cambio de beneficios como servicios de hospitalidad de alto nivel, amenidades exclusivas y diseño de la marca.

Estas son ventajas competitivas que los han diferenciado frente a los desarrollos residenciales de lujo convencionales, lo que aumenta su valor. Tal es el caso de los proyectos en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México:

Precio promedio de venta: 21.8 millones de pesos en branded residences vs. 18.6 millones de pesos en inmuebles de lujo tradicionales.

Valor por metro cuadrado: 67% mayor en residencias de marca .

. Superficie promedio: 45% menor en proyectos brandeados.

“Los precios de venta en los proyectos brandeados se encuentran 17% arriba que los proyectos luxury y mantienen un valor por m2 67% mayor. Sin embargo, la superficie promedio de las residencias de marca se encuentra por debajo del promedio de los proyectos de lujo”, explicó Moreno.