Mundial 2026 traería aumentos en la renta de locales comerciales

La llegada de la Copa del Mundo 2026 a México no sólo moverá el ambiente deportivo, sino también el mercado inmobiliario comercial en las tres ciudades sede: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Con 13 partidos programados en territorio nacional y más de 5.5 millones de visitantes foráneos esperados, se prevé que el impacto se hará sentir en corredores comerciales estratégicos, donde la renta de locales se perfila al alza.

De acuerdo con Spot2.mx, plataforma especializada en inmuebles comerciales, el Mundial 2026 no cambiará la estructura del mercado, pero sí acelerará la absorción y presionará precios en segmentos específicos.

“Lo que anticipamos es un choque temporal de demanda que se traducirá en mayor dinamismo en corredores prime. El Mundial no cambia la estructura del mercado, pero acelera la absorción en zonas de alta demanda y constante flujo peatonal”, comentó Pablo Gadsden, cofundador de Spot2.mx.

La experiencia de Brasil en el 2014 aumenta las expectativas. Según datos de la Asociación Brasileña de Centros Comerciales (Abrasce), durante el mes mundialista en ese país el número de establecimientos aumentó 5 por ciento.

Alcaldías deseadas en CDMX

El fenómeno podría agudizarse en los meses previos al torneo, con un aumento en la firma de contratos de corta duración para pop-up stores y conceptos internacionales que buscarán capitalizar la concentración de turistas, según Spot2.mx.

En la actualidad, los focos de mayor dinamismo en la Ciudad de México se ubican en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, que concentran 312,371 metros cuadrados (m2) de espacio disponible para uso comercial.

Los precios de renta en estas demarcaciones muestran diferencias según la ubicación: 423 pesos por m2 en Cuauhtémoc, mientras que en Miguel Hidalgo alcanzan los 660 pesos por m2.

Actividad en Monterrey y Guadalajara

En el caso de Monterrey y Guadalajara, el efecto esperado será menos profundo en disponibilidad, pero relevante en la firma de contratos de corta duración.

Datos de Spot2.mx indican que Monterrey dispone de 45,730 m2 en locales comerciales, con rentas promedio de 428 pesos por m2. Mientras que Guadalajara suma 56,844 m2, con un precio medio de 352 pesos por m2.

Los giros vinculados al turismo —restaurantes, entretenimiento y retail de conveniencia— serán los más demandados en estas ciudades, donde la derrama económica estará ligada a la presencia de visitantes internacionales.

Flexibilidad, la clave

Según Gadsden, la coyuntura mundialista plantea desafíos y oportunidades para el mercado de retail. La flexibilidad será determinante para captar a los inquilinos temporales con:

Esquemas de renta variable ligados a ventas.

Contratos de tres a 12 meses.

Espacios en obra blanca listos para entrega rápida.

Se espera que la ventana crítica de negociaciones para los locales comerciales se abra en diciembre de este año, cuando las empresas definan sus estrategias para el Mundial 2026.