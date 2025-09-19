Programa Vivienda para el Bienestar: Conavi recibe más de 93,000 solicitudes

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) avanza en la conformación del padrón de beneficiarios del programa habitacional del gobierno federal, el cual prevé que este organismo edifique durante este sexenio 500,000 hogares, que se destinarán a personas que ganan hasta dos salarios mínimos.

En sus redes sociales, la Conavi informó que concluyó la primera fase del registro, donde se contabilizaron 93,216 personas solicitantes, de los cuales 83% cumplió con los requisitos establecidos para acceder al programa de Vivienda para el Bienestar.

Los requisitos que tenían que cumplir los interesados en acceder al programa son:

Ser persona física mayor de 18 años con dependientes económicos.

No ser derechohabiente del Infonavit o del Fovissste.

Tener un ingreso familiar de hasta 2 salarios mínimos, equivalentes a 17,000 pesos mensuales.

Contar con un comprobante de residencia en su domicilio actual de mínimo cinco años.

No ser propietario de una vivienda, por lo que deben de contar con un certificado de no propiedad correspondiente a la entidad federativa, emitido por el Registro Público de la Propiedad y Comercio.

Tener comprobante de ingresos, que puede ser un recibo de nómina o declaración de ingresos.

En esta primera fase, la Conavi contó con la asistencia de la Secretaría del Bienestar para hacer el registro por medio de 58 módulos distribuidos en 51 municipios de 20 estados.

Siguientes pasos

De acuerdo con la Conavi, una vez concluida la primera fase, los resultados de los posibles beneficiarios se publicarán en el sitio oficial del organismo (www.gob.mx/conavi) y en los lugares estratégicos dentro del polígono de atención correspondiente.

Asimismo, se contactará vía telefónica al potencial beneficiario para programar una visita domiciliaria, donde se recabará información adicional y se deberá entregar documentación complementaria.

La Conavi ha insistido en los siguientes puntos:

El registro debe realizarse personalmente por el o la solicitante en el día y horario establecidos.

No se permite el registro a través de apoderado, representante o figura similar.

Es importante que estés el día y hora programada para la visita.

Si no se logra establecer contacto contigo, no será posible continuar con el proceso.

Una vez que se realice este proceso, la Conavi determinará el listado final de personas beneficiarias.

"En caso de que la demanda supere la capacidad de atención, Conavi realizará un sorteo para definir el padrón, y de ser el caso, evaluará la posibilidad de una segunda etapa en la zona".

Según el organismo, una vez aprobado el subsidio que se otorgará para adquirir la vivienda, se formalizará mediante la firma de instrumentos jurídicos entre la Conavi y las personas beneficiarias.

En este escenario, se contempla la participación de la Financiera para el Bienestar (Finabien), la cual participará en el cobro de los créditos que tendrán una tasa de interés de 0% para la adquisición de vivienda y un plazo de hasta 20 años.

Los recursos que se depositen, según la Finabien, serán destinados al fondo revolvente para la construcción de más viviendas.