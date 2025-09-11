BID financiará proyectos por 4,200 mdd anuales

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, informó que están listos para movilizar 4,200 millones de dólares anuales a favor de México “para apoyar su agenda transformadora”.

Esto significa que facilitará un monto total de 25,000 millones de dólares en total durante la administración actual.

En la segunda visita a México en menos de un año, volvió a reunirse con la presidenta, Claudia Sheinbaum, con quien conversó sobre cómo apoyará el BID a desarrollar el llamado “Plan México” con más inversión y programas de bienestar.

En su cuenta oficial de la red social “X”, subrayó que el apoyo financiero que planea otorgar a México, “es un ancla estratégica para la integración regional con Centroamérica, impulsando la conectividad en infraestructura, puertos y energía”.

El funcionario encabezó una comitiva donde destacó Gabriel Yorio, actual vicepresidente de finanzas y administración en el mismo organismo.

En diciembre, durante su primera visita al gobierno de Sheinbaum, el presidente Goldfajn precisó que toda la información recabada en esta gira será fuente para desarrollar la estrategia de proyectos en los que pueden apoyar a México.

Una vez aprobados por el gobierno, se definirán los financiamientos y el apoyo técnico que otorgará el BID.

Tal como lo reportó en su cuenta oficial de “X”, el BID cuenta con la experiencia técnica y financiera para apoyar al desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados.