Hoteleros de Puebla preocupados por crecimiento desmedido en renta de cuartos por Airbnb

Puebla, Pue. A la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles preocupa el crecimiento desmedido de la renta de cuartos en edificios de departamentos, donde identificaron una competencia desleal, porque fueron construidos para ese fin y con permisos de construcción para uso habitacional.

Manuel Domínguez Gabián, presidente de la organización con 300 socios, comentó que, de poco sirvió la regulación de las plataformas digitales que ofrecen hospedaje en inmuebles particulares, para que paguen el 3% del Impuesto Sobre Hospedaje, si se hacen complejos con fines 100% comerciales y no para obtener un ingreso adicional.

En julio del 2024, el Congreso del estado de Puebla aprobó la iniciativa a la reforma de la Ley de Hacienda, para que Airbnb y otras aplicaciones similares pagarán el gravamen.

El representante de los hoteleros desaprobó el crecimiento desmedido de Airbnb al tener más habitaciones como oferta, cuando en Puebla su sector apenas si llega al 65% de ocupación entre semana y para sábado y domingo sube al 75%.

“No estamos en contra de esa plataforma -Airbnb-, sino de los abusos en que llegan a incurrir algunos desarrolladores que construyen con permisos de uso de suelo habitacional y no comercial; además, evaden tramitar licencias de protección civil”, expuso.

Domínguez Gabián dijo que las reservaciones en negocios de su sector cayeron 15% por esa aplicación desde el inicio de operaciones a la fecha, lo cual no se ha recuperado por “esa competencia desleal”.

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo ( Sedetra) la plataforma Airbnb supera en alojamiento a la hotelería formal de Puebla, ya que cuenta con 7,620 puntos, mientras que por complejos habitacionales son 1,125.

Tan solo Airbnb en la zona metropolitana tiene registrados 3,900 puntos de alojamiento, mientras que el resto se ubican en otros municipios.

Ante ello, el presidente de los hoteleros dijo que invertir en nuevos complejos no es viable en este momento, por la baja ocupación.

Puntualizó que las familias tienen derecho a percibir un ingreso extra por la renta de habitaciones que no ocupan, pero no es positivo que desarrolladores hagan inmuebles para ofrecer un “hospedaje disfrazado” a través de Airbnb sin pagar las licencias correspondientes de funcionamiento.

Puntualizó que en el caso de la Angelópolis, los negocios del Centro Histórico han sido los más afectados, donde se aloja más el visitante extranjero.

Comentó que también preocupa las 7,000 fuentes de empleo que se generan en 318 complejos del sector, con un aproximado de 12,500 espacios, mientras que a nivel estatal son 1,500 establecimientos, con 27,500 cuartos.