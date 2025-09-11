Sheinbaum: el Paquete Económico 2026 garantiza programas e inversión

El Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda se caracteriza por ser humanista, garantiza todos los programas para el Bienestar y propone un aumento en salud, educación, vivienda, seguridad e inversión pública, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacó que la propuesta es responsable, garantiza todos los derechos de las mexicanas y mexicanos, los Programas para el Bienestar, contemplando el aumento en beneficiarios y de la inflación, además de que continúa el apoyo a Pemex para sanear sus finanzas.

“Programas de Bienestar garantizados. Aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes ‘que disminuye’, es falso, aumenta, principalmente en el IMSS Bienestar. Si sumamos todo lo que tiene que ver con salud —Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE—, aumenta. El presupuesto en educación aumenta. En vivienda, aumenta. Inversión pública para trenes, carreteras, agua, aumenta. Esa es la característica: garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos y, al mismo tiempo, la inversión garantizada”, afirmó en la conferencia matutina.

Puntualizó que el Presupuesto que se propone concibe a la salud, a la educación, a la vivienda y a la seguridad como una inversión que otorga bienestar a las mexicanas y los mexicanos.

Respecto a ingresos, la jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que no se aumentan el Impuesto al Valor Agregado ni el Impuesto Sobre la Renta, sino que se plantea aumentar ingresos con la modificación a la Ley de Aduanas, combatiendo cualquier resquicio de corrupción; protección a las industrias textil, de zapatos y automotriz para producir más en el país, como parte del Plan México; e implementación de candados a factureras para hacerle frente a la evasión fiscal para incrementar la recaudación.

Destacó que se proponen acciones para proteger la salud de las mexicanas y mexicanos, como la implementación de una contribución de las bebidas azucaradas para incentivar hábitos de consumo saludables y disminuir su consumo. Y también para favorecer la armonía fiscal, dejarán de ser deducibles las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por parte de las instituciones de la banca múltiple destinadas al pago del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, destacó que se trata de un presupuesto histórico y humanista que tiene como objetivo la máxima de que “por el bien de todos, primero los pobres”. Detalló que los principales rubros son: Programas para el Bienestar con una inversión social de 987,000 millones de pesos (mdp) que representan un poco más de 2.5% del Producto Interno Bruto y que significa una profundización de la estrategia que logró sacar de la pobreza a 13.4 millones de mexicanos.

Detalló que en Salud se propone un presupuesto de 966,000 mdp; Vivienda con 399,000 mdp; Educación, 1.1 billones de pesos; Inversión Pública con 1.3 billones y Seguridad con 201,000 mdp. Explicó que estos montos significan, en Programas para el Bienestar un incremento de 7.5% en términos reales, en Salud de 9.6%, en Vivienda de 7%, mientras que, en el caso de la inversión y los proyectos del Plan México se destinan recursos equivalentes al 2.5% del PIB en proyectos como: expansión ferroviaria con 143,000 mdp; en Pemex con 247,000 mdp, en Comisión Federal de Electricidad con 61,000 mdp y en obras hidráulicas con 20,000 millones de pesos.

Señaló que, en el caso de los ingresos, se tiene un nivel histórico en recaudación tributaria y no tributaria con un incremento de 6.3% apuntalado, en el caso de las contribuciones de comercio exterior, particularmente de aduanas, es de 165,000 mdp y se prevé que, como porcentaje del PIB, los ingresos tributarios lleguen a 15.1%. Añadió que el rescate a Pemex ayudará a que se pague los vencimientos de la deuda que se contrajo en el periodo neoliberal.