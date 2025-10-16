Infonavit presume alta demanda de casas de 60 metros cuadrados

Tras la entrega de los primeros hogares construidos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el director del organismo, Octavio Romero Oropeza, presumió que este tipo de propiedades tienen alta demanda entre la población derechohabiente, debido a su precio, ubicación y características.

En un video publicado en sus redes sociales, Romero Oropeza detalló que tras la conclusión de la construcción de las primeras 80 viviendas en el estado de Tabasco, de inmediato se vendieron 51 y existen otros 50 interesados en adquirir estas propiedades.

"Les quiero decir que ya nos entregaron 80 viviendas y en tres días se vendieron 51 y 'hay cola', hay como 50 personas 'haciendo cola'. Entonces, ¡apúrense porque el que llegue primero es el que escoge, es el que compra primero!", detalló Romero Oropeza en un mensaje a los derechohabientes del organismo.

El funcionario resaltó que los hogares considerados dentro del programa Vivienda para el Bienestar tienen las siguientes características:

Dos recámaras.

Sala.

Comedor.

Cocina.

Baño completo.

Patio de servicios.

Espacio de 60 metros cuadrados.

De acuerdo con Romero Oropeza, este tipo de propiedades podrían tener un valor comercial de más de 1 millón de pesos; sin embargo, al ser parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, el organismo las vende en cerca de 600,000 pesos a sus derechohabientes.

Flexibiliza requisitos

El director del Infonavit recordó que, para ingresar a este programa, sólo es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser derechohabiente del organismo.

Tener un empleo formal.

Haber cotizado durante seis meses al Infonavit .

. No tener vivienda propia.

"Los jóvenes que antes tenían que esperarse la vida y a veces no les tocaba obtener un crédito para vivienda, ahora con seis meses de trabajo cotizando (al Infonavit) tienen acceso a este crédito, a viviendas como éstas", comentó el funcionario.

Hace algunos días, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, indicó que para este año el plan es entregar al menos 9,000 hogares, de los cuales cerca de 5,660 corresponderán al Infonavit y alrededor de 3,500 a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La meta del programa Vivienda para el Bienestar es construir 1 millón 800,000 hogares durante el actual sexenio, de las cuales Infonavit se encargará de 1 millón 200,000 para sus derechohabientes, Conavi de 500,000 para la población no afiliada y 100,000 por parte del Fondo de Vivienda del Issste.