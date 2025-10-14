Costo de la vivienda en Puebla subió 11% en 2025, reconoce AMPI

Puebla, Pue. El costo de las viviendas en Puebla subió 11% en el presente año, debido al alza constante de los materiales de construcción y la poca disponibilidad de tierras sobre todo en la Angelópolis y municipios conurbados.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Puebla, Julio Javier Préstamo Ábrego, puntualizó que los proyectos se continúan detonando, pero no al ritmo de otros años, sobre todo por la falta de reservas con buena ubicación.

Indicó que hay una alta demanda de viviendas, por lo que los desarrolladores se ajustan a las condiciones para generar oferta, sobre todo vertical, aunque su costo es un poco elevado.

Bajo este contexto, dijo que los constructores quieren hacer más departamentos en lugar de fraccionamientos, porque se le da una mayor utilidad a los terrenos disponibles en la capital poblana; mientras que en los municipios vecinos no tienen tanto ese problema, pero sí el tema de servicios.

Asimismo, Préstamo Ábrego dijo que los salarios se van rezagando y eso genera un problema para los que quieren adquirir una vivienda, pues sus créditos del Infonavit o Fovissste son insuficientes para ser considerados.

Comentó que en un lapso de 20 años, el costo de la tierra se elevó al doble, por lo que resulta más caro construir y, en consecuencia, los precios se modifican.

Bajo este contexto, dijo que las operaciones de rentas van aumentando entre 7 y 9% en lo que va del presente año, esto impulsado por el sector de jóvenes que trabaja y decide vivir con otros para compartir gastos.

Recordó que los desarrolladores siguen elaborando proyectos con base a los terrenos factibles, pero se vienen haciendo de manera lenta, porque también hay una sobreoferta que no se coloca a un ritmo como quisieran.

Consideró que en el municipio de Puebla se requiere trabajar en una nueva carta urbana para reducir las densidades donde hay problemas de servicios públicos, ya que se continúa construyendo sobre todo vivienda y comercios de forma irregular.

Indicó que sus socios son cuidadosos en hacer viviendas que cumplan con todos los requisitos y que no representen un problema para los compradores, quienes optan por casas nuevas y como tal deben recibir un inmueble de calidad.