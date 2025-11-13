Infonavit gasta millones en eliminar la “burocracia cara”

La reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), publicada en febrero pasado, no solo otorgó la facultad a este instituto de retomar sus actividades de construcción habitacional, sino que también implicó una reestructura organizacional que, hasta el momento, le ha costado millones de pesos al organismo.

Con dicha reforma se eliminaron las direcciones sectoriales del Infonavit, tanto la empresarial como la de los trabajadores, bajo el argumento de que no tenían funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí prerrogativas y percepciones económicas por encima del sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con información obtenida por este medio, los dos directores sectoriales contaban, previo a la entrada en vigor de la reforma, con un sueldo bruto mensual de 178,174 pesos cada uno. Además, recibían distintas prestaciones, como un premio de asistencia de hasta 25,538 pesos mensuales, una prima vacacional anual equivalente a 457,494 pesos y un aguinaldo del orden de 500,000 pesos, entre otras percepciones.

Pero borrar estas dos direcciones de la estructura orgánica del Infonavit conllevó la eliminación de los puestos que conformaban estas áreas, como coordinadores, gerentes, consultores, auxiliares, entre otros. En total, ambas áreas estaban integradas por 59 funcionarios, cuyos salarios iban de 15,500 pesos hasta 169,000 pesos brutos mensuales, según el puesto.

El gasto en liquidaciones

Información obtenida vía solicitudes de transparencia indica que, entre enero y abril de este año, el organismo dio de baja a 44 personas que laboraban en las direcciones sectoriales, de las cuales a 21 se les liquidó o se les indemnizó conforme a la ley.

En conjunto, el Infonavit gastó en dichas liquidaciones un total de 31 millones 255,501 pesos, lo que representa un promedio de 1 millón 488,357 pesos por persona.

Según la información consultada, las liquidaciones o indemnizaciones se integraron, entre otros conceptos, por:

Indemnización constitucional.

Prima de antigüedad.

Prima vacacional.

Aguinaldo.

Vacaciones vigentes no disfrutadas.

Devolución del fondo de ahorro.

La nueva era

Recientemente, el Infonavit respondió a los señalamientos sobre los sueldos de los actuales directores de área del organismo, incluido su director general, Octavio Romero, quienes tienen una percepción de alrededor de 185,000 pesos mensuales brutos.

El organismo indicó que, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se modificó el tabulador de sueldos del personal de confianza y se eliminaron los bonos a los funcionarios.

“En marzo del 2025, tras la reforma a la Ley del Infonavit, se homologaron los sueldos de los funcionarios con el Gobierno Federal y se redujo la estructura organizacional”, expuso el Instituto como respuesta a los señalamientos.

Además de eliminar las direcciones sectoriales, también se dieron los siguientes cambios:

Se suprimió la asignación de bonos de desempeño para los mandos medios y superiores.

Se eliminó el pago por asistir al Consejo de Administración (equivalente a más de 86,000 pesos mensuales).

Se evitó que el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Infonavit continuara con un salario promedio mensual bruto de 314,362 pesos.

Según información del organismo, hasta junio del 2025 la plantilla de personal activo del Infonavit era de 7,253 trabajadores. La estructura de los altos mandos del Instituto está compuesta por la dirección general, la secretaría, la contraloría y seis direcciones.

Foco operativo

De acuerdo con el Instituto, en la actualidad su operación se centra en la reestructuración de casi 5 millones de créditos, así como en la construcción, en este sexenio, de 1 millón 200,000 viviendas. Se calcula que actualmente 245,000 viviendas están en inicio de obra y que al cierre del año serán 300,000.

“Estas viviendas estarán destinadas para derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, incluidos los jóvenes mayores de 18 años con 6 meses de cotización, quienes podrán tener acceso a un crédito para una vivienda digna de 60 metros cuadrados, con todos los servicios, 2 recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y área de servicios”, indicó el Infonavit en un comunicado.