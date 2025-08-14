¿En qué estados la Conavi habilitó el registro para acceder a una vivienda?

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha comenzado con el registro de los aspirantes a ser beneficiarios del programa federal habitacional, que busca otorgar un hogar a las personas de menores ingresos y que no están afiliadas a un esquema de seguridad social.

Desde hace algunos días, la Conavi habilitó los primeros 58 módulos para recibir la información de los potenciales beneficiarios. Estos espacios se encuentran instalados en 20 estados del país.

"El Programa de Vivienda para el Bienestar es una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que tiene como objetivo garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan, priorizando a quienes viven en condiciones de alta marginación, indígenas o con carencias sociales", se puede leer en la página del organismo encabezado por Rodrigo Chávez Contreras.

De acuerdo con la Conavi, el programa se centrará en las regiones de intervención, es decir, polígonos prioritarios basados en las Zonas de Atención Prioritaria publicadas por la Secretaría del Bienestar, es decir, áreas con alta marginación y rezago social.

Así, la Conavi lanzará convocatorias en estas zonas, las cuales serán difundidas por medios oficiales y redes sociales. En esta primera etapa, los estados con cobertura son los que se muestran a continuación:

Infográfico EE

Atención a grupos prioritarios

Uno de los objetivos del programa operado por la Conavi, es tener especial atención a grupos prioritarios, es decir, aquellas poblaciones que enfrentan mayores barreras para acceder a una vivienda adecuada, como son:

Mujeres jefas del hogar.

Personas adultas mayores.

Población indígena.

Personas con discapacidad.

En esta primera etapa del proceso, el registro se hace de manera individual directa en los módulos instalados en las zonas de intervención. Con la información del registro, la Conavi seleccionará a quienes cumplan con los criterios de elegibilidad.

"La solicitud será analizada para verificar el cumplimiento de criterios y requisitos", se puede leer en la información proporcionada por la Conavi.

Para verificar la ubicación exacta de los módulos del registro, es necesario visitar la página: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx/.