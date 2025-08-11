¿Estás interesado en una vivienda de la Conavi? Se inicia el registro para beneficiarios

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha puesto en marcha el registro para que las personas puedan acceder al programa habitacional federal, donde este organismo participará con la edificación de 500,000 hogares durante el presente sexenio, los cuales estarán destinados a la población no derechohabiente del país.

De acuerdo con el organismo, el inicio del proceso de registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar considera la instalación de los primeros módulos de atención en distintos estados y municipios del país, con el fin de recibir la documentación de quienes deseen participar en la iniciativa habitacional.

"El Programa de Vivienda para el Bienestar es uno de los pilares estratégicos del segundo piso de la Transformación de México... Este programa tiene como propósito garantizar el derecho a una vivienda adecuada, priorizando a las personas que viven en condiciones de alta marginación, en comunidades indígenas o que enfrentan diversas carencias sociales", se puede leer en un comunicado de la Conavi.

Según el organismo a cargo de Rodrigo Chávez Contreras, la instalación de los módulos se realiza en conjunto con la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Así, la primera etapa contempla:

Instalación de 58 módulos en 20 entidades federativas.

Cobertura de 51 municipios donde se recibirá la documentación de las personas.

20,999 acciones contempladas en la primera etapa.

“El objetivo es garantizar un registro ordenado, transparente y accesible para todas las personas interesadas, asegurando igualdad de condiciones y trato. El registro constituye la primera fase del proceso, a partir del cual se evaluarán las solicitudes y se continuará con las siguientes fases de selección y validación para determinar a las personas beneficiarias", explicó Chávez Contreras.

¿Cómo será el proceso para el registro?

La Conavi detalló que el registro es personal e intransferible y se realizará únicamente en los módulos habilitados; ya que no se permite hacerlo por medio de representantes o apoderados.

Una vez que se entregue la documentación, personal capacitado la verificará, capturará los datos de cada solicitante en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro. Así, la información servirá para perfilar la demanda y avanzar en la selección.

Los documentos que tienen que llevar a los solicitantes son:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Dentro de los criterios de elegibilidad, se encuentran los siguientes:

Tener 18 años o más.

Ingreso no mayor a 2 salarios mínimos.

No ser derechohabiente del Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSSFAM u otro instituto de vivienda .

. No haber recibido apoyo previo de la Conavi.

No contar con vivienda propia.

De acuerdo con la Conavi, las fechas y horarios de registro varían según la entidad y municipio; sin embargo, el horario de atención comúnmente es de 8:00 a 16:00 horas.

La población puede consultar el mapa interactivo disponible en el micrositio del programa de la Conavi (https://pvb.conavi.gob.mx/), con el fin de identificar si en su estado o municipio habrá módulo de registro.

"Si el mapa indica que aún no hay convocatoria para su entidad, la Conavi invita a mantenerse atenta(o) a las siguientes etapas, en las que se prevé ampliar la cobertura a más zonas del país", acotó el organismo.

Después del registro, la Conavi evaluará las solicitudes recibidas en un plazo máximo de 20 días hábiles y publicará el listado preliminar de posibles beneficiarios en su página oficial.

El organismo reiteró que todos los trámites son gratuitos, no cuenta con gestores ni intermediarios y la única vía de registro es de manera presencial en los módulos oficiales.