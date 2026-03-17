Nuevas inversiones en Jalisco se disparan 51%: el estado se consolida en el "top 4" nacional

Guadalajara, Jal. Jalisco recibió 1,256 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) al cierre de 2025, cifra que supuso un crecimiento de 14.2% en comparación con el año anterior.

“Logramos atraer a Jalisco 1,256 millones de dólares lo que nos permitió escalar dos posiciones en el primer año de la administración, del noveno al séptimo lugar. Seguiremos trabajando para que Jalisco siga atrayendo inversión y que sigan llegando empresas, empleos y oportunidades a nuestro estado”, expresó la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Cindy Blanco.

Nuevas inversiones

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, el mayor crecimiento se registró en el rubro de nuevas inversiones ya que el estado captó 382 millones de dólares; es decir, 51% más que en 2024.

En este rubro, la entidad se posicionó en el cuarto lugar nacional solo después de Ciudad de México, Baja California Sur y Quintana Roo.

El segundo rubro más importante fue la reinversión de utilidades con 849.7 millones de dólares, cifra que supuso un aumento de 45% respecto a 2024.

Principales inversores

Con relación a la procedencia de la inversión, los tres principales países que más contribuyeron a la Inversión Extranjera Directa en Jalisco fueron Estados Unidos, Alemania y Japón.

En cuanto a los sectores que mayor captación de IED registraron, destaca la industria manufacturera que concentró 719.6 millones de dólares, que representa un crecimiento de 15.8% en comparación con el año anterior.