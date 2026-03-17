BofA ve en infraestructura y T-MEC motores de crecimiento para México

Bank of América puede ser un aliado importante para el desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura, por el liderazgo que caracteriza a la institución en el mercado de capitales, consideró el director Gerente de Mercado de Capital en Bank of America México, Roberto Nuñez.

“Podemos ser un socio estratégico para ayudar al financiamiento y el desarrollo de todas estas inversiones. También tenemos mucha experiencia en energía, en transporte, infraestructura social que hemos obviamente implementado en Estados Unidos, pero también en otros países. Entonces queremos desempeñar un rol constructivo y de largo plazo en la modernización de infraestructura de México”, subrayó.

Entrevistado por El Economista, consideró que el Plan Nacional de Infraestructura junto con la revisión positiva del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), serán motores importantes para el crecimiento de la economía.

En la institución anticipan que el Producto Interno Bruto (PIB) de este año registrará un crecimiento de 1.5% y que seguirá avanzando el próximo año hasta completar un avance de 1.8 por ciento.

Ambas expectativas incorporan el impulso que otorgará a los inversionistas la revisión del acuerdo comercial; el avance del Plan de Infraestructura así como una tasa de fondeo en 6% como la que anticipan para el cierre de año.

“Con la revisión del T-MEC se seguirá acelerando la relocalización de empresas en México en el llamado nearshoring y lo que queremos hacer es apoyar a nuestros clientes globales y de Estados Unidos para expandir y reubicar sus operaciones en México”, señaló.

El directivo destacó que en el banco pueden brindar servicios integrales como financiamiento, gestión de riesgos, banca transaccional, operación de tipo de cambio y liquidez; afirmó que pueden otorgar los servicios de calidad global a la que están acostumbrados los clientes internacionales que decidan alojarse aquí, en la franquicia local.

Infraestructura con derrama en empleo

Sobre el impacto del Plan Nacional de Infraestructura en la economía, explicó que no son procesos de impacto inmediato en la inversión.

Pero al empezar estos proyectos suelen generar empleos e incentivar al optimismo incluso en los sectores relacionados con las inversiones.

Entonces creemos que obviamente no se ven todos los beneficios de forma inmediata pero sí se empieza a ver un dinamismo en empleo y en inversiones tanto públicas como privadas.

Dos recortes en la tasa de EU, cuatro en México

Refiere a los economistas de la firma en Estados Unidos para anticipar que la Reserva Federal dejará sin cambio la tasa en la decisión de este mediodía, considerando la volatilidad prevaleciente por los eventos geopolíticos.

Pero dijo que sostienen su pronóstico de que el Comité Federal de Mercado Abierto recortará la tasa en dos ocasiones este año.

Ambos ajustes a la baja se darían en las decisiones de junio y julio.

Acotó que en el caso de México, dependerá de cómo evolucionan los temas geopolíticos globales y qué pasa con la Fed.

Refirió al economista jefe para México y América Latina en BofA, Carlos Capistran, para advertir que el escenario central es que la tasa de referencia en México cierre el año en 6 por ciento.

En ese contexto, en Bank of America consideran que la combinación de infraestructura, relocalización de empresas y un entorno de tasas a la baja puede sostener el crecimiento en el corto plazo, aunque su materialización dependerá de la ejecución de los proyectos y de la estabilidad del entorno global.

Consideran que la combinación de infraestructura, relocalización de empresas y un entorno de tasas a la baja puede sostener el crecimiento en el corto plazo, aunque su materialización dependerá de la ejecución de los proyectos y de la estabilidad del entorno global.