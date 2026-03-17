IMEF mejora pronóstico de crecimiento del PIB a 1.4%

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) mejoró su pronóstico de crecimiento para este año; pero advirtió sobre los efectos de la inseguridad y los conflictos geopolíticos en la economía mexicana.

En videoconferencia de prensa, Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del IMEF, informó que el pronóstico de crecimiento se mejoró de 1.3 a 1.4% para este año; sin embargo, destacó que dos eventos influirán en la agenda comercial y fiscal del país.

El primero de ellos es la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el 22 de febrero pasado, lo que generó una serie de narcobloqueos.

“Nuevamente se activa el debate acerca de la influencia de los cárteles en la vida diaria de México con Estados Unidos, justo en el momento de la renegociación del T-MEC. Es seguro de que el tema de inseguridad influya en las negociaciones comerciales con el potencial de retrasar la firma de la revisión del tratado”, expuso.

Agregó que de no cumplirse con la ratificación del tratado, México entraría en una situación de alto riesgo “no por la duda de si eventualmente tendremos un tratado vigente con Estados Unidos, sino por la fecha en la que finalmente quedará ratificado”.

El segundo evento con efectos en la economía es la tensión entre Israel y Estados Unidos con Irán, luego de los ataques que los primeros dos hicieron, lo cual ha disparado el precio del petróleo.

“Encontrar una salida a ese enfrentamiento está resultando más lento de lo que originalmente se pensó y es altamente probable que nuestro país sufra de los efectos del aumento en los precios de gasolinas y alimentos”, dijo.

Ante el alza en los precios de la gasolina, el gobierno recordó que se cuenta con un mecanismo de estímulos fiscales a gasolinas para atenuar los aumentos.

Esta semana se reactivaron los estímulos fiscales, pero solo para el IEPS que se cobra al diésel; las gasolinas Magna y premium continuarán sin dicho estímulo.

En este sentido, el IMEF mantuvo un pronóstico de inflación en 4%, apenas dentro del objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/-1 punto porcentual.

Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, indicó que los eventos mencionados sucedieron recientemente, por lo cual podría no haber impactos importantes en la economía en el primer trimestre del año.

“Estos eventos que estamos enumerando empezaron a finales de febrero. De hecho, no va a haber muchos impactos en el primer trimestre porque se tienen las compras adelantadas de gasolina a determinado precio. Pero empieza a alinearse una situación riesgosa para México, en la cual vamos a ver principalmente sus efectos en el segundo trimestre y, sobre todo, algo que causa mucha preocupación es la incertidumbre que va a causar la posible no firma del tratado comercial antes del primero de julio”, explicó.