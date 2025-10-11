Seguro de autos por inundaciones: 4 puntos clave a considerar en las pólizas

Las lluvias de esta temporada 2025 han llegado a ser extraordinarias, por lo que las intensas precipitaciones han provocado inundaciones repentinas que afectan a miles de personas y su patrimonio, entre estos quienes poseen automóviles.

Situaciones como la que se vio en Poza Rica, Veracruz, o en la zona oriente de la Ciudad de México, en donde muchos automovilistas se quedaron varados hacen preguntarse ¿qué tipo de póliza deben tener los vehículos y qué deben saber los conductores sobre sus seguros?

Es importante tener en cuenta que los seguros de auto cubren los daños por fenómenos naturales o hidrometeorológicos principalmente a través de la cobertura de daños materiales, la cual suele estar incluida en una cobertura amplia.

Por ello es importante que los asegurados revisen las cláusulas de su contrato, porque cada compañía de seguros puede tener descripciones distintas.

Algunas pólizas distinguen entre fenómenos hidrometeorológicos y fenómenos naturales, mientras que otras usan el término fenómenos naturales para englobarlos. Generalmente, estos eventos están cubiertos en todas las pólizas de daños materiales.