Vorágine de Wimbledon, primer reto del Abierto de Los Cabos

San José del Cabo, BCS.- La novena edición del Abierto de Tenis de Los Cabos (ATC) está en marcha con un enorme desafío desde antes de la inauguración: resistir la vorágine de Wimbledon, que provocó 10 ausencias de su lista original de jugadores.

Lorenzo Musetti, Brandon Nakashima, Jordan Thompson, Jaume Munar, Cameron Norrie, Borna Coric, Rinky Hijikata, Ethan Quinn, Brandon Holt y Yoshihito Nishioka tuvieron que darse de baja del torneo ATP 250 en el norte de México.

Los argumentos fueron lesiones y fatigas musculares, en su mayoría, por participar en Wimbledon. Dicho Grand Slam se celebró en las últimas dos semanas y afectó no sólo al ATC, sino a los Abiertos de Suecia y Suiza, que son paralelos a Los Cabos (y también de nivel ATP 250).

“Lo que pasa es un desgaste natural físico de los jugadores en una temporada complicada y una semana sumamente compleja en la que no habíamos estado. Es una semana que viene de Wimbledon y no esperábamos, sin duda alguna, que tuviéramos este tipo de bajas”, platicó a El Economista, José Antonio Fernández, director del Abierto de Los Cabos.

Enfatizó que no es una situación exclusiva para el torneo organizado por Mextenis, misma compañía que organiza el Abierto Mexicano (AMT) en Acapulco desde hace 32 años.

“Lo mismo pasó en Suecia y Suiza, a ellos incluso les fue peor que a nosotros. Ante eso no tenemos más que sacar siempre lo bueno y de eso hay mucho. De lo malo, ya se fueron y no podemos hacer nada, no podemos estar volteando para atrás”.

El ATC nació en 2016 y, desde entonces, su edición con más bajas había sido en 2021, pero este 2025 igualó la cifra de 10.

Algunos aficionados manifestaron desilusión en redes sociales y en conversaciones dentro del Cabo Sports Complex, ya que en 2024 participaron jugadores de la talla de Alexander Zverev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas y Alex De Miñaur. En otros años también estuvieron figuras como Daniil Medvedev, Fabio Fognini y Juan Martín Del Potro.

-¿Hay alguna garantía para el torneo ante estas bajas?

“No, a ver esto es algo que pasa y es normal. Lo mismo está pasando en Suecia y Suiza. Los tres torneos 250 que vienen de la semana posterior a Wimbledon, por lo general, pasan por estas cosas y no pasa nada. El torneo sigue, tenemos maravillosos jugadores y tres mexicanos en el cuadro principal. Eso es lo que pasa: cosas buenas, tenemos un evento maravilloso, un clima increíble y una venta de boletos que va muy bien, nos quedamos con lo positivo”, respondió Fernández a este diario.

La ausencia más llamativa, por ser un top 10 del ranking actual, es Lorenzo Musetti (7). Eso dejó al ruso Andrey Rublev como mejor sembrado para esta edición, que se disputará del 14 al 19 de julio por una bolsa económica total de 889,890 dólares.

El Abierto de Suecia, por su parte, sufrió las bajas de Grigor Dimitrov y Hubert Hurkacz, mientras que el de Suiza tuvo cinco ausencias, destacando Alexander Zverev y Matteo Berrettini.

Tarea para ATP

El director del ATC señaló como factor clave de las bajas el calendario, ya que este 2025 se encontraron en la semana inmediata a Wimbledon.

En 2024, por ocasión inédita, Los Cabos albergó su torneo en invierno (del 19 al 24 de febrero). Un año después, también por ocasión inédita, fue calendarizado por la Asociación de Tenis Profesional (ATP) en la semana siguiente a Wimbledon; en las siete ediciones iniciales tuvo al menos una semana de margen respecto al Grand Slam británico.

“Ahorita estamos en la semana 29 (del calendario), pero en los próximos dos años vamos a estar en la 30. Es decir, acabará Wimbledon, viene una semana de descanso y luego nosotros. Eso va a ayudar mucho”, recalcó el directivo.

“Quien tiene que tomar cartas en el asunto es ATP, porque si fuera un torneo, lo entiendo, pero esto pasó ya con tres torneos en esta misma semana: Los Cabos, Suecia y Suiza, y en la semana que entra ya está pasando con los otros dos de arcilla que están también en Europa (Austria y Croacia). Entonces, se vuelve complicado y es un tema en el que evidentemente el que tiene que atacar el problema como órgano regulador es ATP”.

-¿Y ustedes emitieron una carta o comunicado al respecto?

“Ellos ya lo saben. Hemos estado en comunicación con ATP de todo lo que ha pasado y tienen pleno conocimiento y un plan de acción que ya están trabajando, viendo cómo pueden aminorar este tipo de cuestiones para el año entrante”.

Fernández también declaró que la estimación de venta de boletos se mantiene entre 20 y 23% para la capacidad total de toda la semana, siendo miércoles, viernes y sábados los días que históricamente tienen mayor concurrencia.

“Las entradas del miércoles, viernes y sábado puedo decir que vamos a estar muy cerca del lleno total”, expresó el día del sorteo del cuadro principal.

Por otra parte, exaltó como uno de los puntos positivos de esta edición contar con tres mexicanos dentro del cuadro principal de singles: Rodrigo Pacheco, Alejandro Hernández y Luis Carlos Álvarez. Es un récord para el torneo, pues nunca había tenido más de dos.

“Lo único que quiero es tener a todos viendo para adelante, teniendo muy claro que el objetivo es tener el mejor torneo, como todos los años, una experiencia maravillosa y dando oportunidades a jugadores mexicanos. Es increíble que tengamos a tres en el main draw, algo digno de celebrar y disfrutar porque, ojalá, nos den los tres una sorpresa”.

Todas las bajas del ATC 2025

1. Lorenzo Musetti (Italia/ranking 7)

2. Brandon Nakashima (Estados Unidos/ranking 34)

3. Jordan Thompson (Australia/ranking 44/vigente campeón en Los Cabos)

4. Jaume Munar (España/ranking 55)

5. Cameron Norrie (Reino Unido/ranking 61)

6. Borna Coric (Croacia/ranking 81)

7. Yoshihito Nishioka (Japón/ranking 82)

8. Rinky Hijikata (Australia/ranking 87)

9. Ethan Quinn (Estados Unidos/ranking 89)

10. Brandon Holt (Estados Unidos/ranking 99)

Cómo quedan los mejores sembrados

1. Andrey Rublev (Rusia/ranking 14)

2. Alejandro Davidovich (España/ranking 27)

3. Denis Shapovalov (Canadá/ranking 30)

4. Quentin Halys (Francia/ranking 46)

5. Daniel Altmaier (Alemania/ranking 57)

6. Bu Yanchaokete (China/ranking 71)

7. Aleksandar Kovacevic (Estados Unidos/ranking 76)

8. Adam Walton (Australia/ranking 90)

Mexicanos participantes*:

1. Rodrigo Pacheco (singles y dobles)

2. Alejandro Hernández (singles)

3. Luis Carlos Álvarez (singles)

4. Santiago González (dobles)

5. Hans Hach (dobles)

6. Manuel Sánchez (dobles)

*Alan Magadán podría sumarse al cuadro principal de singles si gana el domingo por la noche en la última ronda de qualies.