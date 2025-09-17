Buscar
Venta de boletos para los olímpicos de Los Ángeles 2028 comenzará en 2026

Los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tendrán un precio inicial de 28 dólares, según los organizadores.

main image

Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028.Reuters

AFP

Los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 estarán a la venta a partir de 2026, con un precio inicial de 28 dólares, anunciaron este miércoles los organizadores.

LA28 dará acceso anticipado a la venta de entradas a los residentes locales, con un proceso de inscripción que comenzará en enero de 2026 para los Juegos Olímpicos y en 2027 para los Paralímpicos.

Los organizadores de París 2024 recibieron fuertes críticas por el elevado precio de las entradas, que en algunos casos alcanzaba varios cientos o incluso miles de euros.

Las más económicas, de 24 euros, se agotaron rápidamente.

