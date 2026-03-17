Venezuela invadió con su gloria a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Venezuela invadió a Estados Unidos para tomar el poder en el Clásico Mundial de Beisbol. Por primera vez en la historia, los cafeteros son dueños de la corona y mejor aún, lo lograron ante el equipo formado de estrellas de la MLB, tales como Aaron Judge, Bryce Harper, Brice Turang, Alex Bregman. Paul Skenes, Cal Raleigh, Kyle Schwarber y Pete Crow-Armstrong.

La jugada del último strike fue echa por el relevista Daniel Palencia enfrentando al bateador Roman Anthony, el jardinero estadounidense de 21 años, que juega para los Boston Red Sox. En él se puso la esperanza del equipo local, que logró empatar el marcador (2-2) en la octava entrada. Por segunda vez consecutiva, se quedó como subcampeón, ya que en el 2023 la novena estadounidense cayó ante Japón con el mismo pesar (3-2).

Estados Unidos también tuvo su parte resiliente buscando destrabar el cero en la pizarra hasta la octava entrada cuando entró a turno Bryce Harper, quién empató el juego con dos carreras.

El equipo sureño dejó que la inercia de su buen beisbol hiciera efecto. Los cafeteros venían demostrando que su juego está engrandecido ante cualquier reputación. El equipo americano fue la víctima definitiva, después de haber eliminado al Japón de Shohei Ohtani y a la Italia de Vinnie Pasquantino.

Estados Unidos llegó al Clásico como favorito, sin embargo, tras un inicio de 3-0 en el Grupo B sufrió una sorprendente derrota ante Italia que puso en peligro su clasificación para los cuartos de final.

Venezuela se construyó con sus históricos, siendo para Miguel Cabrera su primer título como coach de bateo. La novena se lleva un premio de 2.5 millones de dólares.