Stephano Carrillo en la rápida conquista del Feyenoord

Saltar al futbol europeo de primera categoría con las credenciales que tiene Stephano Carrillo es como un cuento de ensueño. A los 18 años de edad y con una trayectoria de 18 partidos disputados con Santos Laguna (con un gol en su primer torneo de Liga MX) ¿qué tuvo que ocurrir para ser el elegido del Feyenoord Rotterdam? equipo que acaba de perder a Santiago Giménez, ya debutado este miércoles por el AC Milán.

La salida de Stephano tuvo una negociación encabezada por el director deportivo de ‘La Legión’ Dennis te Kloese, que tiene conocimiento de la cantera mexicana al haber sido director de las inferiores de Chivas, Tigres y de las selecciones nacionales juveniles. Además, el jugador trabajó su prestigio rápidamente al ser recurrente en las categorías inferiores de Selección Mexicana, incluso disputó el Premundial Sub-17 de la Concacaf en el 2023. Cuando el Feyenoord confirmó el fichaje, el mercado internacional de transferencias lo cifraba en 1 millón de dólares y le costó 3.5 millones para extenderle un contrato hasta julio del 2029. Stephano tendrá que pasar por una madurez acelerada para adaptarse a la primera división de Países Bajos.

Con Santos Laguna debutó en el Clausura 2024 (con el entrenador Ignacio Ambriz), en un encuentro frente a los Pumas en CU y hasta la jornada 14 anotó su primer y único gol antes de empezar el papeleo neerlandés. Modestamente, Stephano migra con experiencia de 755 minutos en Primera División y una corta carrera de cinco años que inició en las categorías inferiores de Santos en el 2019.

A nivel comarca lagunera, Stephano es un estandarte del trabajo de la cantera lagunera y de su centro de alto rendimiento. En la celebración de la Copa Santos Peñoles del año pasado comentó que gracias a esta competencia fue reclutado a los 12 años y un año más tarde, recibió el llamado de la Selección Mexicana.

“Soy egresado de una academia (de futbol), Velardeña y cuando tenía 10 años el coordinador de la academia, Roberto, me preguntó en un partido de barrio en Cuencamé si quería estar en la academia, me explicó cómo estaba la onda y a los 11 empecé a jugar con ellos; a los tres meses de eso hubo una visoría del Club Santos, fueron a Velardeña y me jalaron para acá”, dijo Stephano en las instalaciones de estadio Corona (frente a la sala de trofeos) en el marco de la Copa.

Eduardo Fentanes ex director de fuerzas básicas de Santos contó esta semana a Récord que: “Stephano ya estaba en los jugadores detectados. Cuando llego el ya estaba en la Sub 12, una generación muy destacada. Un delantero con buenos movimientos, que conforme fue teniendo el desarrollo natural de cualquier joven fue tomando un físico súper interesante".

En abril del 2024 el jugador señaló que su sueño es el futbol europeo “porque es diferente futbol”. Diez meses después se hizo realidad.

"Me espera una maravillosa aventura, haré todo lo que pueda para tener éxito en el Feyenoord. Santos Laguna me dio todo para convertirme en la persona y en el jugador que soy, estoy muy agradecido con el club por darme esta oportunidad de cumplir un sueño más en mi carrera, como es el de llegar a Europa", dijo Carrillo citado en los comunicados de ambos clubes.

Su actitud en la cancha revela a etapa que vive. Creó una identidad para celebrar los goles, imitando al héroe de Marvel ‘Spiderman’. Su infancia estuvo marcada por su afición a las piruetas de personaje Peter Parker.

“Todos los amigos, compañeros de primaria, secundaria que recuerdo, siguen con su familia hasta la fecha y es algo bueno también, nos toca vivir vidas diferentes, pero tuve que sacrificar esa parte de salir de mi casa desde pequeño, estar lejos de mi familia, estar enfocando en el futbol, no salir de fiesta como otros, no puedo irme de vacaciones cuando yo quiera, debo seguir bastantes reglas y tengo que estar a la disposición del Club, no hacer lo que yo quiera”, expresó hace un año.