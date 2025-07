Sinner habla de su dopaje mientras avanza en Wimbledon

El líder del ranking mundial de tenis varonil, el italiano Jannik Sinner, no tuvo problemas para instalarse en tercera ronda de la edición 2025. Derrotó en sets corridos (6-1, 6-1, 6-3) al australiano Aleksandar Vukic en una hora con 40 minutos.

Con fortaleza, mantiene la ilusión de llegar a su cuarta final consecutiva en Grand Slams, tras haber ganado el US Open 2024 y el Australian Open 2025, además del reciente subcampeonato en Roland Garros.

“Cada rival es muy difícil, los partidos de tercera ronda en los Grand Slams son especiales. Como vimos, ha habido muchas sorpresas en este torneo, así que intentaremos mantenernos concentrados y subir nuestro nivel”, comentó Sinner después de superar a Vukic.

Pero lo que más llamó la atención de sus palabras pospartido es que, después de meses de silencio, decidió hablar sobre su dopaje.

Sinner estuvo suspendido por tres meses antes de Roland Garros por haber dado positivo a clostebol, una sustancia prohibida por ATP. Eso, incluso, derivó en que cambiara su cuerpo de entrenadores rumbo al segundo semestre de 2025.

Un periodista polaco lo increpó al respecto, buscando explicaciones al caso de Kamil Majchrzak, tenista que también vivió un dopaje “accidental” recientemente y recibió una suspensión de 10 meses más que Jannik Sinner.

“Pasé por el mismo proceso que el resto de tenistas en mi situación, no he recibido un trato de favor. Quizás, mi defensa haya sido más efectiva porque cuento con los mejores a mi alrededor.

“Estuve en condiciones de contratar a un abogado de gran prestigio porque tengo el dinero que otros no tienen y que yo me he ganado por méritos propios (…) La ITIA tarda lo mismo en dar una respuesta a todos, sé que ha habido decisiones controvertidas en el pasado, pero mi caso fue analizado al detalle varias veces y siempre se demostró mi inocencia”, enfatizó Sinner.

“Si esto me hubiera pasado cuando tenía 18 años, posiblemente no habría podido defenderme como lo he hecho ahora, cuando he tenido disponible el dinero necesario para armar un gran equipo”, agregó el líder del ranking.

Jannik Sinner es uno de los tenistas más destacados de la actualidad, no sólo por su posición en el ranking ATP, sino porque a sus 23 años ya ostenta 19 títulos y tres en Grand Slams.

Su siguiente partido será contra el español Pedro Martínez, ranking 52 del mundo. En caso de otra victoria, el italiano se instalará en octavos de final, aunque en las últimas tres ediciones de Wimbledon (2022, 2023 y 2024) no ha caído antes de cuartos.

Djokovic extiende récord

Otro resultado llamativo en la jornada del jueves fue la victoria de Novak Djokovic sobre Daniel Evans también en sets corridos (6-3, 6-2, 6-0).

El serbio está ilusionado por llegar a instancias finales y pelear por un récord inédito de 25 títulos de Grand Slams, recordando que actualmente está empatado con Margaret Court con 24, ya sea en la rama varonil o femenil.

“Si juego como he hecho hoy, siento que tengo muchas posibilidades contra cualquiera en la pista central de Wimbledon, un lugar en el que me siento más cómodo que quizás en cualquier otra pista”, destacó Djokovic después del triunfo sobre Evans.

Después de esto, volvió a escribir su nombre en la historia al conseguir 19 temporadas consecutivas disputando, al menos, la tercera ronda de Wimbledon, algo que ningún jugador de rama varonil había conseguido.

Djokovic también está a un triunfo más del centenario de victorias en Wimbledon, recordando que ya fue campeón allí siete veces. Es su segundo Grand Slam con mejores resultados, pues en el Australian Open ha ganado 10 títulos.

“La Rod Laver Arena y la Central de Wimbledon son las dos pistas donde mejor lo he hecho a lo largo de mi trayectoria. Me siento genial físicamente, mentalmente muy nítido. A nivel de juego, estoy jugando lo mejor que puedo en esta superficie. Espero seguir así”.

‘Nole’ tendrá un encuentro especial en tercera ronda este sábado, pues enfrentará a su compatriota, Miomir Kecmanovic, por el pase a octavos de final. Por varios años, han sido compañeros en la selección de Serbia en Copa Davis.