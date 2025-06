La ruta de Alcaraz para revalidar título en Wimbledon

Carlos Alcaraz empieza esta semana la misión de ser tricampeón de Wimbledon y parece que el sorteo del cuadro principal 2025 le dejó un camino asequible.

Antes de cumplir 22 años, Alcaraz presumió dos títulos del Grand Slam británico y lo hizo asombrando a los aficionados, pues tanto en la final de 2023 como en la de 2024 superó a la leyenda de Novak Djokovic, dando un par de golpes de autoridad a su legado.

Ahora, el español se prepara para convertirse en el quinto jugador con al menos tres títulos de singles varonil en Wimbledon en la Era Abierta, un selecto grupo que por el momento conforman Roger Federer, Novak Djokovic, Pete Sampras y Bjorn Borg.

Pero toma la situación con ligereza: “Tengo claro que no tengo que demostrar nada (…) Es mi vida y la llevo como pienso que es correcto. La clave está en no pensar en lo que diga la gente ni en sus expectativas, sino concentrarme en lo que realmente necesito y me hace sentir bien”.

Después del sorteo del cuadro principal 2025, Carlos Alcaraz conoció su destino en Wimbledon, empezando con el veterano italiano Fabio Fognini en primera ronda.

El partido será este lunes a muy temprana hora del centro de México (6:30 aproximadamente) y luce como un panorama favorable para el español, ya que en su historial ante Fognini acumula dos victorias en el mismo número de juegos.

En la siguiente ronda, Alcaraz se enfrentaría al vencedor entre el británico Oliver Tarvet y el suizo Leandro Riedi, quienes estarán debutando en el cuadro principal de Wimbledon.

En tercera ronda habría un poco más de presión para el actual bicampeón de Wimbledon contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, mientras que en octavos de final podría toparse con Andrey Rublev o Stefanos Tsitsipas, dos elementos constantes del top 20 del ranking mundial.

En cuartos de final, Alcaraz tiene como potenciales rivales a Holger Rune y Frances Tiafoe, mientras que en semifinales están Alexander Zverev, Taylor Fritz y Daniil Medvedev.

La final lo pone en un hipotético cruce con algunos de los máximos nombres del pasado y presente del tenis varonil, como Novak Djokovic y Jannik Sinner, además del destacado Jack Draper, que estará inspirado por jugar en su país.

La fortuna sonrió a Alcaraz por no toparse con Djokovic antes de lo que sería una tercera final entre ambos en Wimbledon. Contra Sinner estaba claro que no sería en una ronda anterior, ya que el español es segundo del ranking mundial y el italiano es primero.

“Creo que el tenis más bonito es el que se ve en hierba. El estilo con el que la gente va a la pista, el sonido de la bola, el movimiento es complicado, pero cuando te sale bien es como si estuvieras volando. Me adapto muy bien”, agregó Alcaraz.

El español ha llegado a seis finales en lo que va de 2025 y aspira a conseguir su sexto título de Grand Slam a nivel general, aunque Jannik Sinner apunta a ser una de sus principales barreras.

El italiano, líder del ranking mundial, ya fue finalista en los dos primeros Grand Slams de esta temporada, ganando en Australia (sobre Alexander Zverev) y perdiendo en Roland Garros (con Carlos Alcaraz).

Debutará contra su compatriota Luca Nardi en primera ronda, pero podría toparse con Tommy Paul o Grigor Dimitrov en octavos de final, además de Lorenzo Musetti en cuartos, Novak Djokovic o Jack Draper en semifinales, así como Alcaraz en el partido por el título.

La tercia de máximos favoritos en Wimbledon 2025 la completa justamente Djokovic, que sigue en búsqueda de su título 25 en Grand Slams para romper el empate histórico individual que tiene con Margaret Court, aunque ella, claramente, en rama femenil.

Djokovic comparte el segundo cuadrante con Jack Draper y debutará ante el francés Alexandre Muller en primera ronda. Potencialmente se toparía con Alex De Miñaur en octavos de final, con Jack Draper o Jakub Mensik en cuartos, con Jannik Sinner o Lorenzo Musetti en semifinales y con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev o Taylor Fritz en la final.

Djokovic ostenta la segunda mayor cantidad de títulos en la historia de Wimbledon con siete, conseguidos entre 2011 y 2022. De ser campeón este año, igualaría el récord de Roger Federer, quien ganó ocho entre 2003 y 2017.