“Seguimos buscando funcionamiento”: Javier Aguirre

Javier Aguirre salió ileso en el marcador en su partido 19 al frente de la Selección Mexicana, que finalizó en empate 0-0 contra Japón. No obstante, las críticas se hicieron notar por su falta de gol y por el atocigamiento que vivió por minutos ante el combinado asiático.

Al respecto, destacó que continúa buscando el nivel óptimo de su equipo: “Realmente creo que seguimos buscando el funcionamiento del equipo. Tenemos ya una base y estructura, es normal que de repente no hagamos un buen partido porque el rival te incomoda mucho. Espero rescatar lo bueno, que lo hay, y tratar de no cometer errores”.

El partido se celebró en Oakland, California, ante más de 40,000 espectadores, quienes rechiflaron casi al unísono después del silbatazo final.

México presentó a sus máximas figuras como titulares: Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Johan Vásquez, mientras que otros como Santiago Giménez e Hirving ‘Chucky’ Lozano entraron de cambio. Sin embargo, no hubo un convencimiento absoluto en su rendimiento.

César Montes, por ejemplo, fue expulsado por una barrida en la que Japón se perfilaba para tener un mano a mano. Edson Álvarez, por otra parte, ni siquiera pudo terminar el primer tiempo por una lesión muscular que requirió atención médica.

El balance de la tercera gestión de Javier Aguire al frente de la Selección Mexicana es de 12 triunfos, cinco empates y tres derrotas. En cuanto a goles, acumula 30 a favor y 14 en contra.

Ante Japón, la posesión fue apenas superior para México con 52%. Pero un dato poco alentador fue que sólo hubo un tiro franco al arco, que se dio hasta el minuto 68 mediante un cabezazo de Érick Sánchez, que fue bien atajado por el portero Zion Suzuki.

“Me gustaría ganar todos los partidos, evidentemente, pero hoy no fuimos superiores al rival. No merecíamos ganar, creo que ellos hicieron buen partido para no perder también. Fue un partido igualado y poco espectacular”.

Japón también presentó una larga lista de figuras, empezando por el capitán Wataru Endo, quien radica en Liverpool. Pero los más destacados fueron los atacantes, como Takefusa Kubo (Real Sociedad), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaoru Mitoma (Brighton) y Ayase Ueda (Feyenoord).

“Sabía que era un equipo muy intenso, el 90% de su plantel juega en Europa, entonces, tienen un nivel de entrenamiento distinto. La velocidad nos sorprendió”, enfatizó Aguirre respecto a la selección mejor rankeada del continente asiático (17 del mundo).

El ‘Vasco’ dijo desconocer el diagnóstico de la lesión de Edson Álvarez y que este tipo de partidos son pruebas necesarias para evitar regalar minutos en el Mundial.

“Tenemos que mejorar, no tenemos que regalar 45 minutos y no por actitud, sino por no saber leer el partido. Nos faltó un poco de profundidad y atrevimiento, estábamos como engarrotados, pero al final es un partido de preparación. A todo el mundo le hubiera gustado que ganáramos, gustáramos y goleáramos, pero no es fácil, el rival cuenta y ellos interrumpían mucho”.

El siguiente partido de México, para completar la Fecha FIFA de septiembre, será el martes contra Corea del Sur, que viene de vencer 2-0 a Estados Unidos en Nueva York con una destacada actuación de Son Heung-Min, ex jugador del Tottenham Hotspur.

Será el vigésimo partido de Aguirre en su tercera etapa al frente de México, que comenzó en septiembre de 2024. El ‘Vasco’ ya dirigió al Tri en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, tomando al equipo en situaciones adversas en eliminatorias.