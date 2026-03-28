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Reinauguración del Estadio Azteca: cierres viales, operativo y rutas para el México vs. Portugal
La reinauguración del estadio, en el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de 2026, será una prueba clave para la logística de grandes eventos en la capital, donde movilidad y seguridad jugarán un papel central.
La reinauguración del Estadio Azteca (ahora denominado Estadio Ciudad de México) no solo marcará el regreso de uno de los recintos más emblemáticos del país, sino que también implicará un amplio operativo de seguridad y movilidad en el sur de la capital.
De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, las acciones comenzaron desde el viernes 27 de marzo y se extenderán hasta el domingo 29, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al partido entre México y Portugal, programado para este sábado 28 a las 19:00 horas.
Uno de los puntos clave será el cierre de vialidades a partir de las 13:00 horas de este sábado en las inmediaciones del estadio.
¿Qué calles estarán cerradas alrededor del estadio?
El perímetro con restricciones vehiculares abarcará las principales vialidades que rodean el estadio:
En esta zona, el acceso vehicular estará restringido y solo se permitirá el paso a residentes acreditados.
Alternativas viales para evitar congestionamientos
Ante los cierres, las autoridades recomendaron a automovilistas utilizar rutas alternas según la zona:
Además, desde la noche del viernes se implementó el operativo “Última Milla”, enfocado en mejorar la circulación y reforzar la seguridad peatonal en los alrededores. Transporte público y accesos peatonales
Para facilitar la llegada al estadio, el gobierno capitalino apostará por el transporte público como principal opción de movilidad.
Se podrá acceder mediante el Metro de la Ciudad de México, Metrobús y Tren Ligero, mientras que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y los Servicios de Transporte Eléctrico ofrecerán servicio gratuito y horario extendido.
También se habilitarán siete rutas peatonales con tiempos estimados de entre 10 y 30 minutos, desde puntos como:
El acceso peatonal estará limitado a personas con boleto o residentes que acrediten domicilio.
Operativo de seguridad: más de 10 mil elementos
El despliegue de seguridad será uno de los más amplios en eventos recientes en la ciudad. Participarán:
El operativo contará además con:
El objetivo es prevenir delitos, mantener el orden público y garantizar la seguridad de los asistentes.
El gobierno capitalino pidió a los aficionados:
La reinauguración del estadio, en el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de 2026, será una prueba clave para la logística de grandes eventos en la capital, donde movilidad y seguridad jugarán un papel central.