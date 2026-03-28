Reinauguración del Estadio Azteca: cierres viales, operativo y rutas para el México vs. Portugal

La reinauguración del Estadio Azteca (ahora denominado Estadio Ciudad de México) no solo marcará el regreso de uno de los recintos más emblemáticos del país, sino que también implicará un amplio operativo de seguridad y movilidad en el sur de la capital.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, las acciones comenzaron desde el viernes 27 de marzo y se extenderán hasta el domingo 29, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al partido entre México y Portugal, programado para este sábado 28 a las 19:00 horas.

Uno de los puntos clave será el cierre de vialidades a partir de las 13:00 horas de este sábado en las inmediaciones del estadio.

¿Qué calles estarán cerradas alrededor del estadio?

El perímetro con restricciones vehiculares abarcará las principales vialidades que rodean el estadio:

Norte: avenida Santa Úrsula

Sur: Anillo Periférico

Poniente: avenida del Imán y Boulevard Gran Sur

Oriente: calzada de Tlalpan

En esta zona, el acceso vehicular estará restringido y solo se permitirá el paso a residentes acreditados.

Alternativas viales para evitar congestionamientos

Ante los cierres, las autoridades recomendaron a automovilistas utilizar rutas alternas según la zona:

Al norte: División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior

Al sur: Anillo Periférico, San Fernando y avenida Insurgentes

Al oriente: Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional

Al poniente: avenida Universidad, Revolución e Insurgentes

Además, desde la noche del viernes se implementó el operativo “Última Milla”, enfocado en mejorar la circulación y reforzar la seguridad peatonal en los alrededores. Transporte público y accesos peatonales

Para facilitar la llegada al estadio, el gobierno capitalino apostará por el transporte público como principal opción de movilidad.

Se podrá acceder mediante el Metro de la Ciudad de México, Metrobús y Tren Ligero, mientras que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y los Servicios de Transporte Eléctrico ofrecerán servicio gratuito y horario extendido.

También se habilitarán siete rutas peatonales con tiempos estimados de entre 10 y 30 minutos, desde puntos como:

San Guillermo y Rey Papatzin

Parque Cantera

Circuito Azteca

Periférico con Renato Leduc

Calzada de Tlalpan

Paseo Acoxpa

El acceso peatonal estará limitado a personas con boleto o residentes que acrediten domicilio.

Operativo de seguridad: más de 10 mil elementos

El despliegue de seguridad será uno de los más amplios en eventos recientes en la ciudad. Participarán:

8,814 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

90 integrantes de la Secretaría de Gobierno

2,021 efectivos de fuerzas federales (Ejército, Guardia Nacional y otras corporaciones)

El operativo contará además con:

472 vehículos oficiales

247 motocicletas

ambulancias y motoambulancias

grúas

un helicóptero

El objetivo es prevenir delitos, mantener el orden público y garantizar la seguridad de los asistentes.

El gobierno capitalino pidió a los aficionados:

Llegar con anticipación

Evitar llevar vehículo propio

Consultar rutas y cierres en tiempo real

Seguir indicaciones de autoridades

La reinauguración del estadio, en el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de 2026, será una prueba clave para la logística de grandes eventos en la capital, donde movilidad y seguridad jugarán un papel central.