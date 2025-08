Randal Willars brilla en los 10 metros y apaga a los chinos

Randal Willars colgó a México su octava medalla en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, luego de ganar el bronce en la final varonil de plataforma 10 metros, con una puntuación total de 511.95. Esta es su primera medalla mundial individual y compartió el podio con el australiano Cassiel Rousseau, quien ganó el oro (534.80 unidades) y el ucraniano Oleksii Sereda, quien obtuvo la plata (515.20 puntos). Por primera vez desde 1982, China no apareció entre los mejores. Cabe recordar que, el equipo chino no contó con Hao Yang, campeón el pasado Mundial en Doha, y de Yuan Cao, oro en los Juegos Olímpicos de París, que sí compitió en Singapur en la prueba de trampolín de 3 metros en la que fue plata.

El salto de bronce del tijuanense fue un cuádruple mortal y medio hacia delante en posición carpada con 4.1 puntos de dificultad.

"Estoy muy, muy contento. En París estuve muy cerca de ganar una medalla, pero cometí un error en mi último clavado. Esta vez he ganado he ganado la medalla de bronce un muy buen último clavado", dijo Willars a Olympics.com.

Poner a los chinos fuera del alcance del podio es un hecho histórico. Los asiáticos agregaron a su equipo a dos clavadistas, Renjie Zhao, que a sus 14 años debutaba en un Mundial, y a Zifeng Zhu.

Es la quinta medalla de Randal en un Campeonato del Mundo, pero la primera en una prueba individual. Se colgó la medalla de plata en las tres últimas pruebas en equipos mixtos (2023, 2024, 2025) y ganó además un bronce en el sincronizado varonil de 2023 junto a Kevin Berlín.

"Muy, muy contento porque he disfrutado de la competencia, remonté después de las preliminares (8º) y la semifinal (8º), y en la final me he sentido muy bien, muy concentrado en todos mis clavados", agregó el tijuanense.

"Es difícil mantener la motivación todos los días. Hay días que no quieres despertarte pronto o ir a entrenar, pero este es un sueño muy grande y tienes que estar centrado. Mi entrenador, mi familia y mi equipo también me han ayudado a sacar lo mejor de mí, así que este resultado es también de todo el equipo", amplió.

En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, Randal ganó la medalla de oro en esta prueba.

México totalizó ocho medallas en Singaapur. Una de oro en el trampolín 3 metros, cuatro platas y tres bronces. De esos bronces, uno es de Diego Villalobos en el ‘solo técnico varonil’ de natación artística. La medalla de oro fue de Osmar en trampolín 3m, donde logró vencer a las leyendas olímpicas chinas Cao Yuan y Wang Zongyuan. Así, se convirtió en el primer campeón mundial no chino en trampolín de 3m desde el 2005.

A reserva de las decisiones selectivas para conformar la delegación de clavados de México en los Olímpicos 2028, Randal lo visualiza como una meta. "Quiero ir a Los Ángeles, y por supuesto que es mi sueño ganar una medalla allí".