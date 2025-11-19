Paraguay otorga a México la derrota y la duda

La Selección Mexicana da carpetazo al 2025 con una derrota 2-1. Su directiva eligió a sus rivales para tener partidos de fogueo de alta demanda y así fue. En el Alamodome de San Antonio atestiguaron por qué Paraguay regresa a un Mundial tras 16 años de ausencia. El Tricolor que ha jugado todos los Mundiales desde 1986, se topó con el renacer de los paraguayos dirigidos por Gustavo Alfaro.

En sus últimos seis partidos amistosos, México no sumó victorias, pero sí cuatro empates y dos derrotas (ante Colombia y Paraguay).

A 7 meses del Mundial de Futbol, el país anfitrión que tendrá el partido de inauguración (11 de junio de 2026) en la CDMX no convence con un equipo que pueda tener posibilidades reales de saltar el quinto partido.

Paraguay de hecho, anotó primero en el minuto 12, pero el gol fue anulado por falta en el área. Terminó el mediotiempo en 0-0 y los fans comenzaron a subir el tono de protesta con el grito homofóbico y los abucheos. El mismo patrón de conducta. En el primer tiempo, se conjugaron los intentos de anotación de la promesa Gilberto Mora y de la experiencia del capitán Edson Álvarez, pero sin éxito.

Al minuto 48, volvió la duda a la cancha. El VAR entró a revisar una jugada para validar el gol de Antonio Sanabria, que al momento de la anotación, colisionó con el arquero Luis Malagón.

Con el 1-0 en contra, México encontró su oportunidad al 54’. Una falta cometida a Orbelín Pineda por parte de Braian Ojeda, puso el balón en los pies de Raúl Jiménez. Sin riflazo y con estrategia, el delantero marcó el gol del empate vía penalti. Con la celebración pareció olvidarse de la tristeza que siente por los abucheos al equipo, pero no por mucho tiempo. Dos minutos después, Paraguay dio la estocada con el gol de Damián Bobadilla, sirviéndose del juego aéreo, con un remate de cabeza y desde el centro de la portería.

Javier Aguirre quizo revertir la situación. Hizo seis cambios y entre ellos, cambió a Gilberto Mora y metió a Armando González "la Hormiga". El público despidió al canterano de Tijuana con aplausos, dejando claro que nada contra él.

Después de tantos cambios en el Tricolor el reloj se iba consumiendo. Malagón atajó un cardiaco disparo de Paraguay que hubiera sido el tercero. México perdió la conciliación con los fans. Por los gritos, se detuvo el partido para advertir en las pantallas sobre el Protocolo antidiscriminatorio de la FIFA. Por poco y los fans mandan a los jugadores al vestdor, la derrota estaba en las gradas.

“Paraguay fue un gran rival con un juego directo. Sabamos que una de sus de sus fortalezas es el juego aéreo. A este nivel se paga caro (...) Tenemos que aprender. Si no ganamos es problema, tenermos que seguir mejorando y aprender”, dijo post partido el capitán Edson Álvarez.

“El resultado es decepcionante. Habíamos hecho un buen primer tiempo y a partir del primer gol de ellos (Paraguay) es difici de asimilar”, comentó cabizbajo Marcel Ruiz.