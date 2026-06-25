Mundial 2026: Horarios y dónde ver los partidos del viernes 26 de junio

Este viernes será el turno de los equipos que integran a los Grupos G, H e I de la primera fase de la Copa Mundial 2026 para saber quiénes resultarán clasificados para la siguiente ronda y quienes ya no podrán continuar en este histórico torneo.

En el día 16 de la Copa del Mundo 2026 se espera el encuentro entre Uruguay y España, que se realizará en el Estadio de Guadalajara, Jalisco, y en el que estará presente el rey Felipe VI.

El torneo, en el que México, Canadá y Estados Unidos son coanfitriones inició el jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio. Esta edición del Mundial 2026 se desarrolla en 16 ciudades con la participación de 48 selecciones nacionales de fútbol.

Te compartimos cuáles serán los partidos de la Copa Mundial que se jugarán este viernes 26 de junio:

Noruega vs. Francia

Las selecciones de Noruega y Francia disputan este viernes en punto de la 1:00 pm (tiempo del centro de México) la tercera y última jornada del Grupo I del Mundial. Se tratará de un duelo de 'pistoleros' entre Erling Haaland y Kylian Mbappé que servirá para decidir el primer puesto, en el partido más exigente hasta ahora para dos equipos que llegan ambos con dos triunfos en el casillero.

El Gillette Stadium en Boston, Estados Unidos, albergará uno de los duelos más atractivos de la primera fase del Mundial: Noruega, la que para muchos puede ser la principal revelación del torneo, y Francia, en el selecto grupo de principales favoritos a levantar el trofeo en la final del 19 de julio. Aunque es un partido que esconde mucho más.

El conjunto escandinavo será el primer gran escollo para los de Didier Deschamps en este torneo. El primer gran examen galo ante una generación liderada por Erling Haaland, que se ha presentado sin presión y con goles ante la escena internacional por primera vez en un Mundial. Y es que en dos encuentros ya suma cuatro tantos: dos ante Irak (1-4) y otros tantos a Senegal (3-2).

El ariete nórdico es la principal amenaza de una Noruega que dominó su grupo de clasificación y vapuleó sin piedad en dos ocasiones a la histórica Italia, y su inicio en el torneo demuestra que van enserio. Además, cuentan con otros grandes nombres como Martin Odegaard, del Arsenal; Alex Sorloth, del Atlético de Madrid; o el joven Antonio Nusa, del RB Leipzig.

Posibles alineaciones de Noruega y Francia:

Noruega : Nyland; Pedersen, Ajer, Heeggem, Wolfe; Berge, Aursnes; Sorloth, Odegaard, Nusa; y Haaland.

: Nyland; Pedersen, Ajer, Heeggem, Wolfe; Berge, Aursnes; Sorloth, Odegaard, Nusa; y Haaland. Francia : Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; y Mbappé.

: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; y Mbappé. Árbitro: Michael Oliver (ING).

Estadio: Gillette Stadium de Boston (Estados Unidos).

Fecha y horario: Viernes 26 de junio a las 1:00 pm (tiempo del centro de México)

¿Dónde se podrá ver el juego Noruega vs. Francia?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Senegal vs. Irak

Las selecciones de Senegal e Irak se medirán también a la 1:00 pm en el Estadio BMO Field de Toronto, con la obligación de ganar, con cuantos más goles mejor, para soñar después con un pase a los dieciseisavos de final como una de las terceras clasificadas.

Compartir camino con la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland, ambas con seis de seis, no dejó resquicio en las dos primeras jornadas. En el último asalto y pese a estar con cero puntos, Senegal e Irak tienen una pequeña opción de ser una de las ocho mejores terceras que pasan, aunque con tres puntos y una diferencia de goles negativa, será complicado.

Tras caer 1-4 ante Noruega y 3-0 ante Francia, para Irak la papeleta es más difícil si cabe, siendo a priori inferior además contra una Senegal que pasó a octavos de final en Qatar 2022 y llegó a cuartos en 2002 como su mejor resultado histórico. 'Los Leones de la Teranga' sufrieron también a las estrellas Kylian Mbappé y Michael Olise (3-1 ante Francia), y Erling Haaland, clave en el 3-2 de Noruega, a pesar del doblete de Ismaila Sarr.

En el caso de Irak parece que hay poco o nada que perder. El equipo asiático llega vivo a la última jornada, aunque con pocas opciones, en la segunda Copa del Mundo de su historia tras la que jugó con tres derrotas en 1986. La lesión contra Francia de Aymen Hussein, capitán y referente ofensivo, complica más su sueño.

Un triunfo iría directo a los libros de historia del fútbol iraquí y, además, en este Mundial de 48 selecciones, podría suponer los cruces a costa de una Senegal que, seis meses después de perder la final de la Copa África en los despachos, por su abandono contra Marruecos, no quiere fracasar en la gran cita del fútbol.

Posibles alineaciones de Senegal e Irak:

Senegal : Mendy; E. M. Diouf, Koulibaly, Niakhaté, Diatta; I.G. Gueye, P.Gueye, L.Camara; I. Sarr, Jackson, Mané.

: Mendy; E. M. Diouf, Koulibaly, Niakhaté, Diatta; I.G. Gueye, P.Gueye, L.Camara; I. Sarr, Jackson, Mané. Irak : Basil; Hussein Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al Ammari, Zaid Ismael, Iqbal, Qasem; Al Hamadi.

: Basil; Hussein Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al Ammari, Zaid Ismael, Iqbal, Qasem; Al Hamadi. Árbitro: Anthony Taylor (ING). /

Estadio: BMO Field (Toronto).

Fecha y horario: Viernes 26 de junio a las 1:00 pm (tiempo del centro de México)

¿Dónde se podrá ver el partido Senegal vs. Iraq?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Cabo Verde vs. Arabia Saudita 6:00 pm

La selección de Cabo Verde tratará de alargar su sueño y asegurarse un boleto para los dieciseisavos de final con un triunfo este viernes en Houston, a las 6:00 pm (tiempo del centro de México), ante una Arabia Saudita que necesita también el triunfo para aspirar a superar el Grupo H.

El combinado caboverdiano mantiene su ilusión intacta en la primera Copa del Mundo de su historia. De momento, su hoja de ruta sigue intacta y viva tras superar los dos test más difíciles que tenía, ante las campeonas del mundo España y Uruguay, a las que fue capaz de arañar un punto con sendos meritorios empates.

A la 'Roja' la detuvo y neutralizó completamente, mientras que a la 'Celeste' fue capaz de igualar aprovechando los errores rivales para también estrenar su casillero goleador (2-2). Así, con dos puntos, sabe que ganar a Arabia Saudita la metería en los dieciseisavos de final y le hace aspirar a ser incluso primera, mientras que el empate le podría servir para pasar como segunda también, todo dependiendo de lo que pase entre españoles (4 puntos) y uruguayos (2) a la misma hora en Guadalajara.

La situación para los 'Halcones Verdes' es mucho más compleja, aunque también depende prácticamente de sí misma para poder pasar este primer corte. El equipo asiático tiene un punto de su empate con Uruguay (1-1) al que siguió una goleada ante España (4-0) que le dejó mal parado para posibles empates a puntos, aunque sus matemáticas no tienen muchas variantes y ganar le podría meter como segunda si los de Marcelo Bielsa no lo hacen, y le metería en la terna de terceros si la 'Roja' es derrotada, por lo que debería intentar hacerlo con el mayor número de goles posibles para enmendar ese -4 actual en su 'goal-average'.

Posibles alineaciones de Cabo Verde y Arabia Saudita:

Cabo Verde : Vozinha; Moreira, Pico Lopez, Borges, Stopira; Pina, Monteiro; Mendes, D.Duarte, Varela; y Livramento.

: Vozinha; Moreira, Pico Lopez, Borges, Stopira; Pina, Monteiro; Mendes, D.Duarte, Varela; y Livramento. Arabia Saudita : Al-Owais; Abdulhamid, Tambakti, Ali Lajami, Al-Amri; Kanno, Al-Khaibari; Al-Hamdan, Al-Juwair, N.Al-Dawsari; y Al-Buraikan.

: Al-Owais; Abdulhamid, Tambakti, Ali Lajami, Al-Amri; Kanno, Al-Khaibari; Al-Hamdan, Al-Juwair, N.Al-Dawsari; y Al-Buraikan. Árbitro: François Letexier (FRA).

Estadio: NRG de Houston (Estados Unidos).

Fecha y horario: Viernes 26 de junio a las 6:00 pm (tiempo del centro de México)

¿Dónde se podrá ver el partido Cabo Verde vs. Arabia Saudita?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Uruguay vs. España

La selección española tendrá este viernes a las 6:00 pm (tiempo del centro de México) su primer gran examen en este torneo, cuando se mida en el Estadio Akron de Guadalajara a la histórica Uruguay, de la que quiere aprovechar sus dudas para no sólo certificar el primer puesto del Grupo H sino para hacerlo con las mejores sensaciones.

Tras dos platos que dejaron diferentes sabores a la campeona de Europa, ahora llega el teórico principal y más fuerte, que servirá para medir el nivel que está intentando alcanzar la 'Roja', que llega a este duelo sin grandes urgencias, pero tampoco sin margen para despistarse o repetir otra mala tarde como la del debut porque si pierde se le escaparía el liderato.

España arrancó mal esta Copa del Mundo con el discreto empate sin goles ante Cabo Verde, pero lo enmendó acercándose mucho más a una versión más reconocible ante Arabia Saudí, logrando una buena goleada por 4-0 y metiendo ritmo competitivo en jugadores como Lamine Yamal, destinado a ser mucho más clave a partir de ahora.

Y seguir creciendo y llegar a los cruces imponiendo de nuevo respeto es el gran objetivo en el Estadio Akron, y por ello puede aprovechar el buen test que es medirse a una histórica Uruguay, doble campeona del mundo, la última allá en 1950, pese a que el equipo que dirige Marcelo Bielsa no está en su situación más óptima ni en lo anímico ni en lo deportivo tras un discreto arranque con dos empates ante Arabia Saudí y Cabo Verde que le obligan a no especular demasiado, un verbo que, de todos modos, no suele conjugar el veterano técnico argentino.

Con todo, el reto para España es de mucha mayor envergadura que los dos anteriores por el teórico mayor potencial del combinado sudamericano, acentuado seguramente por sus urgencias y estar en serio riesgo de no pasar por segunda edición consecutiva la fase de grupos. Eso provocará que salga a relucir el conocido aguerrido carácter competitivo de sus jugadores, lo que exigirá a la 'Roja' máxima concentración e intensidad.

Bielsa preparará seguramente con mimo este partido donde la presión recae mucho más sobre la 'Celeste' ya que a España el empate prácticamente le daría la primera plaza del grupo, a no ser que Cabo Verde se destapase con una sonora goleada sobre Arabia Saudí. El 'Loco', un referente para el seleccionador español Luis de la Fuente, diseñará trampas para cortocircuitar a la 'Roja', sobre todo a la hora de tener el máximo de tiempo la pelota y eludir la previsible fuerte presión de los charrúas.

Posibles alineaciones de Uruguay y España:

Uruguay : Muslera; Varela, Cáceres, Bueno, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Viñas y M.Araújo.

: Muslera; Varela, Cáceres, Bueno, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Viñas y M.Araújo. España : Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal. Árbitro: Ismail Elfath (USA).

Estadio: Akron de Guadalajara (México).

Fecha y horario: Viernes 26 de junio a las 6:00 pm (tiempo del centro de México)

¿Dónde se podrá ver el partido Uruguay vs. España?

Este encuentro podrá verse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).

Nueva Zelanda vs. Bélgica

Bélgica no esquiva el cartel de favorito este viernes contra la Nueva Zelanda del viral Tim Payne en la tercera y última jornada del Grupo G, que se disputará a las 9:00 pm en el BC Place de Vancouver, Canadá, en la que buscará su primer triunfo en el torneo para alcanzar los dieciseisavos.

Después de sus frustrantes igualadas contra Egipto (1-1) y, sobre todo, ante Irán (0-0), los 'Diablos Rojos' no se plantean sumar un nueva decepción para su hinchada tras la temprana eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022 y se aferran a la calidad individual de jugadores como Kevin de Bruyne y Jérémy Doku y el olfato goleador del veterano Romelu Lukaku.

Por su parte, la Nueva Zelanda del defensa Tim Payne, famoso en el prólogo del campeonato por su millonario ascenso en las redes sociales a raíz de un video de un creador de contenidos argentino, arrancó un empate (2-2) frente a Irán y podrían lograr, por vez primera, su acceso a los cruces.

Posibles alineaciones de Nueva Zelanda y Bélgica:

Nueva Zelanda : Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just; y Wood.

: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just; y Wood. Bélgica : Courtois; Meunier, De Winter, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans, De Bruyne; Trossard, Doku y Lukaku.

: Courtois; Meunier, De Winter, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans, De Bruyne; Trossard, Doku y Lukaku. Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR).

Estadio: BC Place Vancouver.

Fecha y horario: Viernes 26 de junio a las 9:00 pm (tiempo del centro de México)

¿Dónde se podrá ver el partido Nueva Zelanda vs. Bélgica?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Egipto vs. Irán

Las selecciones de Egipto e Irán se enfrentarán la noche de este viernes, en punto de las 9:00 pm (tiempo del centro de México), en Seattle, Estados Unidos. Se trata de uno de los partidos con más alicientes de la tercera jornada del Mundial 2026, un duelo abierto tanto por la clasificación, como por el contexto que lo rodea, con el liderato del Grupo G todavía sin dueño y ambos equipos dependiendo de sí mismos para alcanzar unas eliminatorias históricas.

El conjunto egipcio llega mejor situado gracias a sus cuatro puntos y a una segunda jornada que dejó una pequeña página para su historia, mientras que los iraníes, siempre con parte del foco mediático puesto en su situación política y en sus idas y venidas de Estados Unidos, quieren hacer historia y salvaguardar su honor con un triunfo.

Después del prometedor empate contra Bélgica (1-1), donde rozó una victoria de prestigio, Egipto volvió a mostrar una versión competitiva liderada por Omar Marmoush y Emam Ashour y los 'Faraones' lograron ante Nueva Zelanda (1-3) el primer triunfo mundialista de su historia.

Ese resultado coloca a los africanos en una posición privilegiada. Una victoria les garantizaría el liderato del grupo y un cruce teóricamente más amable en dieciseisavos. Incluso el empate podría bastarle para acabar primeros si Bélgica no gana a Nueva Zelanda o si lo hace sin recuperar una gran diferencia de goles. Solo un triunfo amplio de los belgas en el otro partido desplazaría a Egipto al segundo puesto.

Irán, mientras, sigue invicto pero todavía no ha conseguido convertir sus buenas sensaciones en una victoria. Abrieron este Mundial con un marcador 2-2 frente a Nueva Zelanda y después firmaron un trabajado empate sin goles contra Bélgica.

Los iraníes tienen ante sí un escenario sencillo sobre el papel: ganar y esperar qué ocurre en el otro encuentro. Un triunfo les mete seguro en los cruces y todavía podrían acabar primeros si Bélgica no vence o si no mejora suficientemente la diferencia de goles respecto a ellos. El empate, en cambio, solo les serviría si Bélgica y Nueva Zelanda también igualan.

Posibles alineaciones de Egipto e Irán:

Egipto : Shobeir; Hany, Yasser Ibrahim, Rabia, Ahmed Fatouh; Marawan Attia, Mohanad Lasheen; Salah, Emam Ashour, Zico; Marmoush.

: Shobeir; Hany, Yasser Ibrahim, Rabia, Ahmed Fatouh; Marawan Attia, Mohanad Lasheen; Salah, Emam Ashour, Zico; Marmoush. Irán : Beiranvand; Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Yousefi; Torabi, Taremi.

: Beiranvand; Rezaeian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Yousefi; Torabi, Taremi. Árbitro: Szymon Marciniak (POL).

Estadio: Lumen Field, Seattle (Estados Unidos).

Fecha y horario: Viernes 26 de junio a las 9:00 pm (tiempo del centro de México)

¿Dónde se podrá ver el partido Egipto vs. Irán?

En México este encuentro solo podrá ser visto a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Equipos clasificados para 16avos de final del Mundial 2026

Los esperados dieciseisavos de final del Mundial comenzarán este domingo 28 de junio.

Poco a poco se va desvelando la lista de los equipos clasificados para la siguiente ronda, mientras que algunas selecciones todavía están a la espera de definir cuál será su destino en esta justa mundialista.

Te compartimos los equipos que hasta el momento ya tienen su boleto para la siguiente fase del torneo y los que han quedado eliminados.

Clasificados para los 16avos de final del Mundial 2026:

México, del Grupo A

Estados Unidos, del Grupo D

Alemania, del Grupo E

Argentina, del Grupo J

Francia, del Grupo I

Noruega, del Grupo I

Colombia, del Grupo K

Suiza, del Grupo B

Canadá, del Grupo B

Bosnia y Herzegovina, del Grupo B

Brasil, del Grupo C

Marruecos, del Grupo C

Sudáfrica, del Grupo A

Costa de Marfil, Grupo E

Ecuador, Grupo E

Países Bajos, Grupo F

Japón, Grupo F

Suecia, Grupo F

Australia, Grupo D

Eliminados: