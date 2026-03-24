Partido México vs. Portugal: Acceso al Estadio Azteca será solo en transporte público y peatonal

A unos días de que se realice el esperado partido amistoso México vs. Portugal, que marcará el regreso del Tri al Estadio Azteca en la antesala de la Copa Mundial 2026, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que como parte del operativo de movilidad implementado por autoridades de la Ciudad de México para este evento, no se contará con estacionamiento para el público en general en las inmediaciones.

La Federación y el gobierno capitalino dieron a conocer que este sábado 28 de marzo se restringirá el acceso vehicular al “Coloso de Santa Úrsula”, al que solo podrán entrar vehículos autorizados, incluidos los de los habitantes de la zona.

"Te invitamos a planear tu llegada con anticipación y utilizar las alternativas de transporte disponibles", dijo la FMF a los fanáticos.

"Por cuestiones de logística, las autoridades han dispuesto un operativo de seguridad en la periferia del Estadio ("Última milla") por lo que solo tendrán acceso los habitantes de la zona y las personas que cuenten con boletos para el juego", advirtió el organismo.

En tanto, en conferencia de prensa de este martes, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, explicó que la estrategia por parte de las autoridades capitalinas para este partido y los que se tienen previstos para la contienda mundialista se centrará en movilidad peatonal y el transporte público para poder acceder al Estadio.

El funcionario explicó que las puertas del Estadio Azteca abrirán a partir de las 15:00 horas.

García Nieto detalló que el polígono denominado de "Última milla" es donde se gestionará el control de acceso tanto vehiculares y peatonales en la zona aledaña al estadio.

El cierre parcial de la zona cercana al estadio comenzará a implementarse desde las 6:00 horas del sábado, y será a las 13:00 horas cuando se implemente el cierre total.

Todos los accesos finales al estadio serán exclusivamente peatonales, los vehículos de apps de transporte y taxis no podrán ingresar al perímetro y se habilitarán zonas específicas para el descenso de los pasajeros.

Las personas que tendrán acceso exclusivo con vehículos autorizados serán:

Personal o asistentes acreditados por el estadio.

Residentes con tarjetón de la alcaldía Coyoacán.

Servicios de salud autorizados.

Vehículos de emergencia y oficiales.

¿Cómo trasladarse al Estadio Azteca en transporte público?

Las autoridades de la Ciudad de México proponen algunas rutas desde distintos puntos clave de la capital para que los asistentes puedan facilitar su traslado por medio del uso del transporte público, principalmente las líneas 1 y 7 del Metrobús, la Línea 2 del Servicio de Transporte Colectivo Metro y la Línea 1 del Tren Ligero.

Para lo anterior, el Tren Ligero ofrecerá un servicio directo personas con boleto para el juego y operará con intervalos de paso de 5 minutos, con el objetivo de evitar la saturación del acceso al recinto. Funcionará hasta las 01:00 hrs. del domingo.

El Metro, la Línea 1 del Metrobús y la Línea 1 del Tren Ligero operarán en horario extendido hasta la 1:00 del domingo 29 de marzo.

Zonas de ascenso y descenso para usuarios de aplicaciones de transporte y taxis

El Gobierno capitalino designará bahías de ascenso y descenso para taxis y usuarios de aplicaciones de transporte como Uber y Didi, las cuales estarán ubicadas en:

Viaducto Tlalpan

Renato Leduc (Por Periférico)

Paseo Acoxpa

Se están analizando otros dos accesos por Gran Sur y la Avenida del Imán.

El secretario de Movilidad local explicó que se activarán "geocercas" para evitar el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en el perímetro.

Servicio redondo Park and Ride con unidades RTP y Trolebús

Para quienes deseen trasladarse en sus vehículos, podrán estacionarse en zonas remotas al estadio y abordar de forma gratuita las unidades de RTP y Trolebús que los trasladará al CETRAM (Centro de Transferencia Modal) Huipulco para que puedan continuar el trayecto a pie.

Se habilitaran cinco rutas que operarán desde los estacionamientos del:

Auditorio: Con punto de ascenso en la calle Auditorio para descender en el CETRAM Huipulco. El tiempo de recorrido del circuito es de 50 minutos (ida y vuelta).

Con punto de ascenso en la calle Auditorio para descender en el CETRAM Huipulco. El tiempo de recorrido del circuito es de 50 minutos (ida y vuelta). Santa Fe: Con punto de encuentro en el Centro comercial Santa Fe y desciende en el CETRAM Huipulco. El tiempo de recorrido del circuito es de 40 minutos.

Con punto de encuentro en el Centro comercial Santa Fe y desciende en el CETRAM Huipulco. El tiempo de recorrido del circuito es de 40 minutos. Six Flags: Con punto de encuentro en el estacionamiento del parque recreativo. El tiempo de recorrido del circuito es de 30 minutos.

Con punto de encuentro en el estacionamiento del parque recreativo. El tiempo de recorrido del circuito es de 30 minutos. Parque Ecológico Xochimilco: Con punto de encuentro en el estacionamiento del parque.

Con punto de encuentro en el estacionamiento del parque. Plaza Carso: Con punto de encuentro en la plaza comercial, el punto de descenso es en Santo Tomás / Santa Úrsula. El tiempo de recorrido del circuito es de 80 minutos.

Ride RTP

También se habilitarán rutas directas del servicio RTP ( Red de Transporte de Pasajeros) de que llegarán a las zonas de recorrido peatonal en Santo Tomás en la colonia Santa Úrusula y partirán de diferentes puntos:

Bellas Artes: Con punto de ascenso en Juárez y el Eje Central y punto de descenso en Santo Tomás/ Santa Úrsula. El tiempo de recorrido del circuito es de 160 minutos.

Con punto de ascenso en Juárez y el Eje Central y punto de descenso en Santo Tomás/ Santa Úrsula. El tiempo de recorrido del circuito es de 160 minutos. Estadio Olímpico Universitario: El punto de ascenso es en la Terminal de la Linea 7 del Trolebús y el punto de descenso es en Santo Tomás. El tiempo de recorrido del circuito es de 75 minutos.

El punto de ascenso es en la Terminal de la Linea 7 del Trolebús y el punto de descenso es en Santo Tomás. El tiempo de recorrido del circuito es de 75 minutos. Chapultepec: Con punto de ascenso en el CETRAM Chapultepec y punto de descenso en Santo Tomás. El tiempo de recorrido del circuito es de 160 minutos.

Con punto de ascenso en el CETRAM Chapultepec y punto de descenso en Santo Tomás. El tiempo de recorrido del circuito es de 160 minutos. Polanco: Con punto de ascenso en Plaza Carso y punto de descenso en Santo Tomás. El tiempo de recorrido del circuito es de 170 minutos.

Con punto de ascenso en Plaza Carso y punto de descenso en Santo Tomás. El tiempo de recorrido del circuito es de 170 minutos. Reforma: Con punto de ascenso en la Glorieta del Ángel de la Independencia, para arribar a Santo Tomás / Santa Úrsula. El tiempo de recorrido del circuito es de 165 minutos.

Con punto de ascenso en la Glorieta del Ángel de la Independencia, para arribar a Santo Tomás / Santa Úrsula. El tiempo de recorrido del circuito es de 165 minutos. Hidalgo: Con punto de partida en la calle Valerio Trujano y punto de descenso en El Vergel. El tiempo de recorrido del circuito es de 40 minutos.

Con punto de partida en la calle Valerio Trujano y punto de descenso en El Vergel. El tiempo de recorrido del circuito es de 40 minutos. Izazaga: Con punto de ascenso en San Jerónimo esquina con Pino Suárez y punto de descenso en CETRAM HUipulco. El tiempo de recorrido del circuito es de 18 minutos.

Estos servicios comenzarán a operar a partir de las 15:00 horas del sábado, cuatro horas antes del partido que se tiene agendado para las 19:00 horas.

Rutas directas en el Trolebús

Además se habilitarán rutas directas del Trolebús desde:

Perisur

Tasqueña

Universidad

Debido a que el CETRAM Huipulco será utilizado para estos servicios, las rutas que normalmente utilizan este centro serán reubicadas en Viaducto, Tlalpan, detallaron las autoridades capitalinas.

Recomendaciones a los aficionados

La FMF y las autoridades de la CDMX recomiendan a los fanáticos que asistirán al Estadio Azteca:

Llegar con anticipación.

Priorizar el uso de transporte público.

Seguir la señalización e indicaciones del personal operativo y de seguridad.

Considerar tiempos adicionales de traslado.

¿Dónde ver el partido México vs. Portugal en vivo?

El gobierno de la CDMX anunció que realizará una transmisión especial del encuentro entre México y Portugal en pantallas gigantes instaladas en el Zócalo capitalino.