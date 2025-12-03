Mbappé se apodera de LaLiga con título goleador

Este 2025 cierra con la mejor versión de Kylian Mbappé. Tiene el control más letal de LALIGA en goles marcados y ocasiones creadas.

En la victoria ante Athletic Club 3-0, marcó un doblete (7', 59') que lo catapultó como el goleador del año. Llegó a los 55 goles con el Real Madrid y está muy cerca de romper el récord que tiene Cristiano Ronaldo, quien durante cuatro temporadas superó las 50 dianas. El récord del portugués fue en 2013, con 59.

Mbappé está a cuatro de CR7 y tiene por delante cuatro encuentros (Celta, Manchester City, Alavés y Sevilla) antes de que se acabe 2025. “Está en muy buen momento. Lo necesitamos así, conectó muy bien con Vinicius”, dijo el entrenador Xabi Alonso sobre el número 10 en la conferencia de prensa.

El delantero francés lleva 62 goles en 63 partidos en el 2025 contando club y selección. Desde que llegó al Madrid, convirtió en 69 oportunidades. Mbappé marcó siete de los últimos nueve goles del equipo y 25 de 44 (56.8%) en la temporada.

Con 16 tantos es el máximo anotador de la actual Liga y duplica a sus inmediatos perseguidores, Robert Lewandowski, Ferrán Torres y Vedat Muriqi, los tres con ocho. Mbappé igual quedó por debajo del récord goleador para las primeras 15 jornadas, en poder de Lionel Messi, con 23 en la temporada 2012/13. Ante el Bilbao igualó a Erling Haaland en la lucha por la Bota de Oro, ambos con 15 dianas

“Fue el momento de darme cuenta de que tengo que dar el máximo por esta camiseta y jugar con personalidad", dijo tras el partido en el estadio San Mamés.

El Madrid sumó seis partidos consecutivos como visitante por primera vez en sus 123 años de historia (Liverpool, Rayo, Elche, Olympiacos F.C, Girona y Athletic) y el choque ante Bilbao.

Como dato curioso, según cifras del portal Transfermarkt, el astro francés Kylian Mbappé está tasado en 180 millones de euros, una cifra que casi iguala el valor total de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, que se cifra en 192.5 millones.

