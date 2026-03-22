Marco Bezzecchi gana el Gran Premio de Brasil de MotoGP

Tres semanas después de imponerse en Tailandia, en el inicio de la temporada 2026, el italiano Marco Bezzecchi (con Aprilia) ganó este domingo el Gran Premio de Brasil de MotoGP, segunda prueba del Campeonato Mundial, en el autódromo Ayrton Senna de Goiania.

Tras Bezzecchi finalizaron su compañero de equipo, el español Jorge Martín (Aprilia), y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), quien había largado en la pole position.

Bezzecchi ganó su cuarto Gran Premio consecutivo en la categoría reina, convirtiéndose en el quinto piloto de la era de la MotoGP en lograr esta hazaña.

"Ha sido una carrera increíble. El fin de semana había empezado con dificultades, pero el equipo ha hecho un trabajo fantástico desde entonces. He dado lo máximo para conseguir esta victoria. Esta moto es realmente perfecta", comentó satisfecho el italiano.

Martín, por su parte, reconoció que fue "verdaderamente difícil" superar a Bezzecchi, pero se mostró satisfecho con su rendimiento durante todo el fin de semana en Goiania.

"Marco [Bezzecchi] iba súper fuerte. En algún momento de la carrera pensaba que le podía cazar, pero bueno (...) Somos un gran equipo y podemos tener buenos resultados", dijo el madrileño, campeón del mundo en 2024.

Márquez cuarto, Acosta séptimo

El español Marc Márquez (Ducati), actual campeón del mundo y quien ganó el sábado la carrera esprint, tuvo que conformarse con el cuarto puesto. Si bien el sábado había ganado su duelo contra Di Giannantonio, el domingo tuvo que ceder ante el piloto italiano.

El español Pedro Acosta (KTM), que había llegado a Brasil como líder del campeonato, perdió el primer lugar en favor de Bezzecchi tras finalizar séptimo.

El francés Johann Zarco (Honda-LCR), que salió desde la décima posición, terminó en noveno lugar, mientras que su compatriota Fabio Quartararo (Yamaha), quien partió desde la cuarta posición, tuvo una carrera de pesadilla y terminó en el puesto 16, fuera de los puntos.

"No teníamos agarre en el neumático trasero, no sentía nada en absoluto, así que es extraño porque ayer (sábado), durante el esprint, todo había salido bien. Desde las primeras curvas, me di cuenta de que no podría ir a fondo", se lamentó el piloto de Niza ante los micrófonos de Canal+.

La carrera se redujo de 31 a 23 vueltas debido al calor extremo, que provocó un fuerte desgaste de los neumáticos y puso en riesgo la seguridad de los pilotos.

La siguiente parada del Mundial de MotoGP será en Austin (Estados Unidos), en el Circuito de las Américas, el próximo fin de semana.