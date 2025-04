LIV GOLF apuesta por la expansión desde CDMX

LIV GOLF tocó la puerta de Grupo Salinas desde hace dos años cuando la geografía del golf de élite pasaba por su primera metamorfosis. En su búsqueda de nuevos mercados, LIV quería tener de su lado a la empresa mexicana que por 10 años ha invertido en torneos profesionales y en desarrollo. Lo logró.

En los últimos cuatro años, el Mexico Open at Vidanta Vallarta gozó de la inversión anual de 30 millones de dólares (cifra aproximada) de Grupo Salinas. Este año, LIV absorbió ese desembolso de un contrato que finaliza en 2027 con opción de renovación por otros tres años más.

“No es un año indicativo (2025) porque todo corrió por cuenta de LIV. Entramos tarde, ellos nos buscaron, llevan dos años buscando cómo Grupo Salinas se involucra en esto, saben el valor que podemos traer, lo que le ofrecí es cómo lo hacemos el evento más importante del mundo y cómo la CDMX puede ser el primer lugar donde LIV salga tablas, no pierda dinero. Le dije ‘yo te ayudo a eso’ y significa que si tenemos que vender 20 o 30 millones de dólares, yo lo hago, te lo pongo. Da igual si ellos ponen el dinero anticipadamente o si lo pongo yo, realmente es cómo lo lleno, que sea del interés del mundo corporativo y que los fans que hoy vinieron tengan una buena experiencia para que regresen el siguiente año. Aquí es donde aportamos valor, en los ingresos”.

Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas respondió a El Economista desde el hoyo 7 del club de Golf Chapultepec.

Los 641 socios titulares del club, entre ellos, Benjamín, llegaron a un acuerdo para que el campo cerrara actividades por una semana para dar privacidad al evento LIV. Sin embargo, aunque el contrato esté firmado, una mayoría de socios podría pesar para no ceder el campo.

“Es muy complicado, la verdad y ojo, no solo es un problema de México, esto pasa en todo el mundo. Hablé con Jon Rahm y me decía que quieren llevar a Madrid el LIV de España, pero el problema son los socios porque están prestando el campo ¿Cómo ponemos de acuerdo a todos (en CDMX)? bueno, no necesitamos poner de acuerdo a todos, realmente te pones de acuerdo con el equipo directivo, haces un contrato, ellos hacen un consenso con sus socios y listo ¿Cuál es el reto de realmente? hoy tenemos tres años firmados con el club Chapultepec y la opción de tres más, pero solo si ambas partes están de acuerdo. El reto que tenemos es con los socios, que estén cómodos, no quisiera que tomaran paternidad del evento. Por más que tengamos un contrato firmado si al final, los socios están en desacuerdo, no se volverá a hacer. Es un evento increíble y vale la pena las molestias de tenerlo una vez al año”.

Fabián De Pedro, presidente del Club de Golf dijo a este medio que el club apoya este año con la logística, permisos y seguridad. LIV paga la operación y Grupo Salinas hace el marketing y promoción.

“Es correcto lo que dice Fabián, el año que sigue queremos hacerlo todo desde el principio, porque tuvimos un mes para organizar esta edición, hicimos las labores de marketing y venta. El siguiente año, lo haremos completo porque tenemos 10 años de experiencia haciéndolo. Este año no es indicativo nos agarró a todos al cinco para las 12”.

Hace un año, Benjamín Salinas dijo en charla con este diario que “nada lo ataba al PGA TOUR”. En el Mexico Open 2025, directivos del PGA, Federación Mexicana de Golf y Vidanta no pudieron confirmar una renovación a largo plazo. Grupo Salinas por su parte, ya negociaba con el club Chapultepec, para animar a una experiencia más como ocurrió durante cuatro años con el World Golf Championship WGC, desde el 2017 (sin un año por la pandemia).

“Soy socio y siempre he estado aquí en comunicación constante, siempre es un porcentaje menor de socios que está en contra de un evento así. Nuestra chamba es cómo les damos tranquilidad si no están de acuerdo, cómo les ayudamos a que sea más tolerable esta semana. Estuvimos en Vidanta cuatro años y con LIV estuve negociando en los últimos dos años”.

—¿Se va el Mexico Open de Vidanta Vallarta?

—“Sigo en comunicación con Vidanta, les dije que iba a realizar el LIV GOLF porque quiero apoyar el golf mexicano, de la región y que los chavos que tenemos en la Academia de Alto Rendimiento (ARA) tengan salida al mundo del golf profesional y eso, me lo está ofreciendo LIV. Así fue, no se acabó para siempre, pero estamos ahora alineados con la visión de LIV. Con PGA TOUR es el punto final de un contrato que duró 10 años. Ya no vamos a regresar a Vidanta a hacer el evento que hacíamos allá (...) Definitivo, vamos a retomar Mexico Open, queremos que sea un torneo más del International Series de LIV. Queremos que vengan a jugar golfistas como Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Carlos Ortiz y Abraham Ancer y en adición que jueguen los chavos de la Academia, los amateurs, exemptions, eso es un tour atractivo, cerrar toda la pieza del circuito, LIV GOLF CDMX esto es la culminación, pero debe haber eventos antes, con un Mexico Open con una bolsa entre 5 o 6 millones de dólares, muy buenos”.