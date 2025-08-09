Leagues Cup 2025: clasificados, eliminados y fechas de los cuartos de final

La Leagues Cup 2025 ya tiene definidos a sus ocho contendientes para los cuartos de final, tras concluir este jueves la Fase de Grupos del torneo que reunió a 18 clubes de la Liga BBVA MX y 18 de la MLS en un formato renovado.

Durante tres jornadas, los equipos mexicanos midieron fuerzas contra rivales estadounidenses en duelos llenos de intensidad, goles y momentos decisivos.

Los cuatro mejores clasificados de cada liga aseguraron su lugar en la Fase Final. Por parte de la Liga BBVA MX avanzaron Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla, mientras que por la MLS lo hicieron Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City.

El resto de los equipos quedó eliminado tras no lograr los puntos suficientes para seguir en competencia.

La ronda de cuartos de final se disputará con los siguientes emparejamientos:

Toluca vs Orlando City

Inter Miami vs Tigres

Seattle Sounders vs Puebla