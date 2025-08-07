Sinner, Alcaraz y Zverev en el renovado Cincinnati Open

El segundo torneo Masters 1000 del verano norteamericano se celebrará durante los próximos 10 días en el Abierto de Cincinnati, Ohio.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz lideran el torneo en cancha dura y podrían renovar su rivalidad en la final. Las estrellas del Top 10, Taylor Fritz y Ben Shelton, liderarán las esperanzas estadounidenses, mientras que Alexander Zverev intentará sumar un título a su palmarés de Cincinnati de 2021.

Sinner, vigente campeón, regresa a la acción por primera vez desde que ganó su primera corona de Wimbledon en julio. El número 1 del ranking tiene un récord de 26-3 este año y busca su primer trofeo Masters 1000 de 2025.

Carlos Alcaraz también competirá por primera vez desde que perdió contra Sinner en la final de Wimbledon. El español ha conseguido cinco títulos, eslíder del Tour en 2025, incluyendo los títulos Masters 1000 de Montecarlo y Roma. El mejor resultado del jugador de 22 años en Ohio llegó en 2023, cuando perdió en una final a tres sets contra Novak Djokovic. El triunfo más reciente de Alcaraz fue en Roland Garros, donde Sinner desperdició tres puntos de campeonato en una épica de cinco horas y media, un récord.

“Fue una experiencia nueva, pero hay que estar preparado. Obviamente, no quería perder. Es una final de Wimbledon. Pero salí de la pista feliz. Salí de la pista orgulloso. Salí de la pista sonriendo. En algún momento, tuve que perder una final de Grand Slam. Hay muchas cosas que tengo que mejorar de ese partido, pero me llevó horas, no días [superarlo]. Tengo que estar agradecido por todo lo que he logrado, por todo lo que estoy viviendo”, dijo Alcaraz, finalista del Abierto de Cincinnati en 2023.

Por otro lado, Taylor Fritz llega a Cincinnati en un buena forma, tras haber alcanzado al menos los cuartos de final en cinco de sus últimos seis torneos. El estadounidense alcanzó las semifinales del ATP Masters de Toronto antes de caer ante su compatriota Shelton, y ha ganado seis de sus últimos ocho partidos desde sus últimas cuatro participaciones en Wimbledon. En busca de su segundo título de Masters 1000, Fritz comparte la mitad del cuadro con Sinner.

Mientras tanto, Alexander Zverev busca descifrar el código del ganador. El alemán se alzó con el título en Cincinnati en 2021 y alcanzó las semifinales en 2023 y 2024. También ha ganado siete títulos de Masters 1000, pero aún no ha triunfado en este nivel en 2025.

Los estadounidenses Ben Shelton, Frances Tiafoe y Tommy Paul encabezarán las esperanzas estadounidenses en Ohio. Shelton avanzó a semifinales en Washington y está en la final en Toronto. Tiafoe llegó a su primera final en Cincinnati el año pasado, mientras que Paul buscará encontrar su ritmo en su tercer torneo desde Roland Garros y el primero desde Wimbledon.

Los mejor sembrados del Cincinnati 2025: