La esencia que define a los playoffs de la LMB

Los 12 mejores equipos de la latitud Norte y Sur, ya se frotan las manos por la Copa que tiene la leyenda de los100 años de la Liga Mexicana de Beisbol, un incentivo excepcional.

Cada novena en el diamante tendrá hasta siete juegos en sus series para continuar avanzando en la competencia. En el sector Norte siguen vigentes: los Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana, Acereros de Monclova, Tecolotes de los Dos Laredos, Algodoneros de Unión Laguna y Charros de Jalisco. Mientras que, por la zona Sur, estarán presentes, los Diablos Rojos del México (campeón defensor), los Piratas de Campeche, Pericos de Puebla, el Águila de Veracruz y Leones de Yucatán. Cabe mencionar, que primero se definieron los clasificados de la zona norte, y hasta el último día de la campaña regular (7 de agosto) se conoció al último invitado de la zona Sur.

Gabriel Medina, Director Deportivo de la Liga y Karo García, cronista de beisbol y softbol, y analista en la LMB comparten con este medio sus “picks” de lo que dejó la temporada regular. El combo de sus mejores postales destacan: asistencias, debuts de novatos, un mexicano campeón de bateo, desempeño de managers, un récord inesperado, etc.

“Una Liga altamente competitiva con tres equipos en búsqueda del último boleto en el Sur. Con el Norte muy cerrado y de pronóstico reservado. Si bien es una Liga de bateo, las joyas de pitcheo, las postales en el fildeo ya son un distintivo, con un alto nivel de juego”, indica el Director Deportivo de la LMB.

Karo García subraya que la temporada del Centenario dejó una temporada reina para los bateadores: “lo más significativo en el rubro de bateo sería la designación de Carlos Sepúlveda de Diablos Rojos del México, como champion bat”. Al respecto, Gabriel Medina apunta que “es el primer campeón de bateo mexicano en los 85 años de historia de los Diablos”.

En otra coincidencia, ambos destacaron la resurrección de los Piratas de Campeche.

“El regreso a postemporada de los Piratas después de nueve años de no lograrlo, este 2025 los filibusteros sorprendieron con su gran temporada”, menciona Karo.

Gabriel añade: “Piratas es una grata sorpresa en la Zona Sur: con Francisco Peña, como cátcher y pelotero líder; Connor Hollis, un pelotero de alto impacto con Piratas en su primer año. Piratas incrementó en un 51% su asistencia en el estadio”. Adicional, en este aspecto, también destacó que Diablos Rojos obtuvo récord de asistencia, superando la marca establecida en 1967, que fue de 536,743 asistentes en el Parque del Seguro Social. Este año, en el Estadio Alfredo Harp Helú registraron 592,153 personas.

En cuanto a los managers, Karo García extrae que un total de 19 managers fueron despedidos en la temporada. Solo sobrevivieron cinco: Lorenzo Bundy, Roberto Kelly, Félix Fermín, Benjamín Gil y Oscar Robles. Por último, la especialista, agrega en sus 'picks' a Wilmer Rios "hijo de la leyenda Chito Rios, como líder de victorias de la LMB, sin duda el toque de nostalgia, tradición, herencia y legado".

En otro apartado de los 'picks' de Gabriel Medina, están los jóvenes debutantes (que enlista a detalle) y el primer juego sin hit con carrera combinado en la historia de la Liga (también explicado por fechas).

Parte 1 (GM)

"Monclova me parece el equipo que demostró cómo el talento mexicano juvenil está a la altura de grandes peloteros. Acereros hizo lo siguiente:

JUGADORES DEBUTADOS:

Abiam Cruz, infielder, 18 años.

Patricio Ress, pitcher, 21 años.

Jorge Rodríguez, pitcher, 24 años.

Óscar Soria, pitcher, 20 años.

NOVATOS:

Elvin Carrillo, infielder, 21 años.

Juan Mora, infielder/outfielder, 25 años.

Aldo Núñez, infielder, 24 años.

Braulio Cavero, outfielder, 18 años.

Bryan Corral, outfielder, 20 años.

Jonathan López, pitcher, 22 años.

Rolando Mora, pitcher, 23 años.

"Los debutados son los que se estrenaron, los que dicen novatos es que todavía podrían ser considerados como tal en esta temporada. Destaco tres debuts de Diablos porque además estuvieron en la Liga Metropolitana de Puebla":

LOS 3 DEBUTS DE DIABLOS:

FELIPE HERNÁNDEZ

16 años

Tamaulipas

Recta / Cambio / Curva

Fue el abridor del encuentro y trabajó un tercio de entrada en el que recibió un hit y regaló dos pasaportes, con 16 pitcheos en total.

JOSE MIGUEL VEGA

16 años

Obregón

Sinker / Recta / Cambio / Slider

Dominó al primer bateador con una rola de doble play para colgar el cero en la pizarra. Regresó en el segundo capítulo, donde otorgó un pasaporte y recibió un hit, terminando su labor con dos tercios de trabajo, un imparable, un hit y una base por bolas. En total, realizó 14 lanzamientos al plato.

MIKEL NIEBLAS

16 años

Guasave, Sinaloa

Lanza: Derecho

Batea: Zurdo

Nieblas debutó con el equipo y lo hizo pegando un hit en la parte baja de la sexta entrada además de jugar la receptoría en la parte alta de séptimo inning.

Parte 2 (GM)

Primer juego sin hit con carrera COMBINADO en la historia de la Liga. “Es un récord que no esperábamos y que además en ese juego Carl Edwards Jr. estuvo cerca de lanzar sin hit ni carrera a Conspiradores, fue una jornada memorable”.

DATO PRECISO:

Conspiradores lanzan el primer juego sin hit con carrera en la LMB desde 1988.

JUEGOS SIN HIT CON CARRERA EN LA HISTORIA DE LA LIGA:

1. Lázaro Salazar | Monterrey | 1945.

2. Carlos Moreno | MTY | 1977.

3. Rafael García | Cd. Juárez | 1977.

4. Rafael García | Cd. Juárez | 1977.

5. Gabriel Martínez | Chihuahua | 1978.

6. Freddie Arroyo | México | 1988.

Tyler Alexander, Adrián Guzman, Michel Báez, Ofreidy Gómez y Reymin Guduán | Querétaro | 2025.

Calendario de la LMB de los Playoffs 2025:

Primer playoff - Primera Ronda:

Sur: 9 al 18 de agosto.

Sur: 9 al 18 de agosto. Norte: 10 al 19 de agosto.

Series de Zona - Semifinales por Zona:

Sur: 19 al 27 de agosto.

Norte: 20 al 28 de agosto.

Series de Campeonato de Zona:

Sur: 29 de agosto al 6 de septiembre.

Norte: 30 de agosto al 7 de septiembre.

Serie del Rey (Final):