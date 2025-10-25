Lando Norris le regresa la magia a McLaren; obtiene la pole position

Los 45 grados del asfalto del Autódromo del México GP a la hora de la clasificación fue el mejor escenario para Lando Norris, el piloto del McLaren, equipo campeón del Mundial de Constructores. El británico hundió a la sexta posición al Red Bull de Max Verstappen que se había lucido en las prácticas del viernes.

“Siento que estoy haciendo un buen trabajo especialmente cuando alcanzo la velocidad que tengo, no hubo errores, llevamos el ritmo (...) Muchas cosas pueden pasar aquí mañana”, dijo Norris en la conferencia post carrera.

La segunda y tercera posición en la parrilla de salida del domingo será para los autos rojos de Ferrari. Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamiton también dejaron ver su buena condición desde la práctica del mediodía (FP3), con el cuarto y segundo sitio, respectivamente.

“El auto ha estado muy bien hoy. El mínimo error que se haga se puede exagerar. No tengo nada de qué quejarme. Lando llevó el paso de la carrera. Yo mañana empezaré segundo y me enfocaré en lo que puedo controlar”, comentó Charles Leclerc en la misma sala de prensa.

Por su parte, Lewis Hamilton comentó que su resultado en la clasificación es reflejo de un proceso desde que llegó a Ferrari.

“Continuamos mejorando y nos mantenemos positivos en el proceso, con las decisiones que hacemos con el equipo y los ingenieros. Estoy sorprendido del apoyo de los fans, y cada vez que vengo a México”.

Lando y Lewis charlaban entre la sesión de preguntas y comparaban las telas de sus uniformes. El comportamiento se notaba muy relajado. En otro detalle, Charles y Lewis mencionaron en diferentes momentos, que han estado trabajando en las condiciones que impone la altitud de la ciudad de México.

En la apertura de la Clasificación, Lando que marcha segundo en el Mundial de Pilotos y es contendiente al título 2025, inició la prueba en el Autódromo en la cuarta posición, siendo rebasado por el francés de 21 años Isack Hadjar (Racing Bulls), Hamilton y George Russel (Mercedes). Pero finalmente, dio el salto hasta la cima.

Durante la clasificación, los pilotos eliminados fueron: Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nikon Hulkenberg, Fernando Alonso, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Alex Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll y Franco Colapinto.

