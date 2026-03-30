Irak y Bolivia sumergen a Monterrey en la repesca intercontinental

Monterrey se encuentra en el centro del último respiro de las eliminatorias mundialistas. La Selección de Irak se ha sentido local desde que llegó a Monterrey (22 de marzo), donde se jugará el repechaje intercontinental contra Bolivia. Los árabes se dieron tiempo desde una semana antes para interactuar con los mexicanos. En sus redes sociales posteó sus actividades: presumió la venta de su jersey en las plazas, entrenó en la UANL, visitó la Macroplaza y recorrió lugares turísticos. Irak se quitó así la ‘espinita’ de lo difícil que fue salir de Medio Oriente tras el conflicto armado. Jugadores y cuerpo técnico, encabezado por el australiano Graham Arnold, lograron tramitar su visa.

Por su parte, la Selección de Bolivia tiene mejor ritmo, porque apenas el 26 de marzo eliminó a Surinam (2-1) de la competencia por un pasaporte al Mundial. Ocurrió en el mismo estadio BBVA y ya tiene la ventaja del conocimiento del área.

"Estamos anímicamente muy arriba. Arrancar un partido en desventaja y remontar habla de la madurez y el carácter de esta selección. A partir de eso nos sentimos más fuertes. El ambiente es de los mejores", dijo el entrenador Óscar Villegas.

Bolivia ha jugado tres ediciones del Mundial: en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994. Irak solo ha jugado una vez, en México1986 y se quedó en la fase de grupos. De clasificarse a su segunda Copa del Mundo, los árabes harían de nuestro país un amuleto de suerte.

Los Leones de Mesopotamia superaron la quinta ronda de clasificación de la AFC con un triunfo 3-2 en el global ante los Emiratos Árabes Unidos.

"Lo más importante es que nos centremos en nosotros mismos. Tenemos que asegurarnos de que nuestra preparación sea la adecuada y de que los jugadores estén en forma y listos. Vamos por todo. Puedo asegurarles que no saldremos con la intención de no perder. Cuando salgamos al campo, lo daremos todo durante 95 o 120 minutos, o el tiempo que haga falta para ganar ese partido", dijo el seleccionador de Irak.

Bolivia quiere romper una sequía de 32 años sin poder asistir a un Mundial.

"Nunca pensé que podíamos lograrlo tan rápido el estar acá luchando por ir al Mundial. Cuando estás pensando en el proceso para el Mundial del 2030 y te encuentras con estos jóvenes que deciden ser protagonistas ya, por supuesto, que te genera muchísima confianza", apuntó el entrenador.

deportes@eleconomista.mx