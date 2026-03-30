Italia: vencer a Bosnia o cumplir 16 años sin Mundial

Llegó el día clave para la selección de futbol de Italia. Este 31 de marzo sólo tiene dos caminos: vencer a Bosnia-Herzegovina para volver al Mundial o cumplir, por lo menos, 16 años sin jugar dicho torneo.

Italia ostenta cuatro títulos (1934, 1938, 1982 y 2006), la segunda mayor cantidad en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA. Está empatado con Alemania y sólo detrás de los cinco de Brasil.

Sin embargo, no logra calificar desde la edición Brasil 2014. En el repechaje para Rusia 2018 fue eliminado por Suecia y en el de Qatar 2022, inesperadamente, por Macedonia del Norte.

Esa es la racha que intentará romper este martes, en el cierre del repechaje UEFA para el Mundial 2026. Ya cumplió con el primer paso al vencer 2-0 a Irlanda del Norte en Bérgamo, pero ahora tiene que vencer a los bosnios en calidad de visitante.

El estadio Bilino Polje, en la fría ciudad de Zenica (1 grado centígrado), albergará el partido. Bosnia-Herzegovina también busca volver a la Copa del Mundo desde 2014, ya que esa es, hasta ahora, su única participación como nación independiente (fue parte de Yugoslavia de 1930 a 1990).

Pero la mayor presión es para Italia, una potencia futbolística que se ha derrumbado en dos décadas. Pasó de tocar el cielo con su cuarto título mundial en 2006 a quedar eliminado en fase de grupos en 2010 y 2014, antes de ni siquiera calificar.

Sin margen de error

“Mañana nos jugamos mucho y todos lo saben, desde los jugadores hasta la federación. Nos enfrentaremos a un equipo físicamente fuerte, con jugadores de calidad, y hará falta una gran selección para que nuestro sueño mundialista se haga realidad”, expresó el seleccionador italiano, Gennaro Gattuso, un día antes del partido en Bosnia.

En esa conferencia estuvieron, también, el presidente de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), Gabriele Gravina; el secretario general, Marco Brunelli; el director deportivo y poseedor del récord de más partidos con la selección, Gianluigi Buffon; entre otras autoridades.

El compromiso es claro: volver a la Copa del Mundo. Para ello, necesitan vencer a Bosnia-Herzegovina en los 90 minutos regulares, tiempos extras o penales. No hay mañana en el repechaje.

“Somos un equipo joven, así que es natural sentir nervios y tener la adrenalina a tope, pero eso forma parte del deporte. Somos humanos, no tiene sentido decir que no sentimos tensión; todos queremos hacerlo bien e ir al Mundial”, agregó el portero y capitán, Gianluigi Donnarumma.

Italia y Bosnia sólo se han enfrentado en seis ocasiones, entre partidos oficiales y amistosos. Los italianos lideran el historial con cuatro triunfos, un empate y una derrota.

Por otra parte, vienen de ganar tres de cuatro partidos de visitante en la eliminatoria mundialista: ante Israel (4-5), Estonia (1-3) y Moldavia (0-2), aunque sólo les alcanzó para ser sublíderes del Grupo I. Noruega avanzó directamente al Mundial y los italianos al repechaje.

En la convocatoria actual de 28 futbolistas por parte de Gattuso, ninguno tiene experiencia en Copa del Mundo. Algunos sí en Eurocopa y Liga de Naciones UEFA. El máximo mérito de Italia en estos 12 años sin Mundial fue el título de la Euro 2020.

“Esperamos no decepcionar a nuestra afición”, añadió Gattuso. “En el pasado, hemos sido campeones aunque no fuéramos los más fuertes, pero siempre hemos demostrado espíritu patriótico. Con eso hemos logrado resultados importantes. Ese espíritu no debe faltar”.

Impacto económico

Italia tiene una de las ligas más poderosas del mundo, rebasando los 5,300 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. Además, según el reporte Money League 2026 de Deloitte, tiene tres equipos (Inter, AC Milan y Juventus) en el top 20 de los más valiosos del planeta.

A eso se agrega un informe de la propia FIGC —a inicios de 2026— que señala que el futbol genera 12,400 millones de euros anuales en Italia, significando 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Se generan 141,000 puestos de trabajo y 7,000 millones de euros en ingresos directos.

En lo que va de este siglo, Italia ha recibido a futbolistas foráneos como Ronaldinho, Samuel Eto’o, Cristiano Ronaldo, David Beckham y Khvicha Kvaratskhelia, ayudando al apogeo de la industria.

Aunado a eso, Italia está en el top 3 de países con más títulos de Champions League, el torneo de clubes con mayor trascendencia en el planeta. Tiene 12, sólo detrás de los 15 de Inglaterra y 20 de España.

Por eso Italia tiene tanto peso en el partido de este 31 de marzo ante Bosnia-Herzegovina, porque las implicaciones no sólo son deportivas.

Según datos de Stage Up, blog especializado en deporte y finanzas, una derrota ante los bosnios representaría 100 millones de euros perdidos para Italia: 90 por ingresos de publicidad y patrocinios, así como 10 por el bono de participación de FIFA.

“Espero que estos chicos logren el objetivo porque se lo merecen. Incluso si las cosas salen mal, sólo podré darles las gracias, pero toco madera y espero que no suceda”, concluyó Gennaro Gattuso.

Finales del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026

(Todos los partidos serán este 31 de marzo a las 12:45 del centro de México)

Bosnia-Herzegovina vs Italia (en Bosnia)

Ganador avanzará al Grupo B, junto a Canadá, Qatar y Suiza.

Suecia vs Polonia (en Suecia)

Ganador avanzará al Grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Kosovo vs Turquía (en Kosovo)

Ganador avanzará al Grupo D, junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Chequia vs Dinamarca (en Chequia)

Ganador avanzará al Grupo A, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

rrg