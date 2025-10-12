Históricos Brewers acechan poderío de Dodgers

Con una temporada récord a sus espaldas, los Milwaukee Brewers están inspirados para intentar derrumbar el sueño de bicampeonato de Los Ángeles Dodgers desde la antesala de la Serie Mundial 2025 de Grandes Ligas (MLB).

Brewers y Dodgers se enfrentarán en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, que es la última escala antes del Clásico de Otoño.

Los de Milwaukee aseguraron su lugar de manera dramática, pues tuvieron que aguardar hasta el quinto partido de su Serie Divisional ante Chicago Cubs. Jonrones de William Contreras, Andrew Vaughn y Brice Turang permitieron completar la obra el sábado en el American Family Field.

Los Dodgers, por su parte, ya habían ganado el boleto días antes, luego de vencer 3-1 a Philadelphia Phillies en Series Divisionales.

Protagonismo y responsabilidad

Si hay un rival al que se le achaca la responsabilidad de tumbar la misión de los Dodgers, vigentes campeones de la Serie Mundial, es a los Brewers. La principal razón es que fueron los mejores de la temporada regular y con marca inédita para su franquicia.

Milwaukee tuvo la mejor fase regular de su historia en este 2025, logrando 97 victorias y 65 derrotas. Algunos de sus jugadores más destacados fueron Freddy Peralta, en el top 10 de pítchers con más ponches, y Brice Turang en el top 20 con más hits.

Un momento clave fue en julio, cuando los Brewers barrieron sus dos series de temporada regular ante los Dodgers con balance de 31 carreras a favor y 16 en contra. Según datos de MLB, la última vez que los angelinos fueron barridos en series de cinco o más juegos fue en 2006 por St. Louis Cardinals.

Además de ese mérito en fase regular, la temporada 2025 significa la primera vez que los Brewers ganan una serie de playoffs desde 2018. Aquella ocasión fueron eliminados por los Dodgers en Serie de Campeonato, así que todo se está conjugando para buscar agrandar su momento con revancha.

“Siempre somos los menos favorecidos, pero al ganar esta serie contra nuestro rival de división (Cubs) y siendo la primera vez que ganamos una serie de playoffs desde 2018, no tenemos nada que perder. Vamos a jugar con libertad y creo que superar ese obstáculo es fundamental”, destacó Brandon Woodruff, pítcher que ha sido parte de Milwaukee desde 2017.

Los Brewers sólo han llegado a la Serie Mundial en una ocasión. Fue en la temporada 1982, cuando todavía competían en la Liga Americana. Sin embargo, perdieron el máximo título de MLB a siete partidos ante St. Louis Cardinals.

Batallaron para volver a playoffs y cuando lo hicieron no fue un lecho de rosas. Regresaron en 2008 y perdieron en Series Divisionales ante Phillies.

Después, sólo tuvieron dos temporadas con victorias en fase final: en 2011, superaron a Arizona Diamondbacks en Series Divisionales, pero fueron eliminados por Cardinals en Serie de Campeonato. En 2018 fue un camino similar, primero venciendo a Colorado Rockies y luego cayendo ante Dodgers.

Desde entonces, acumulaban cinco postemporadas sin victoria: eliminados en 2019, 2020, 2023 y 2024 en Ronda de Comodines (Wild Card) por Washington Nationals, Dodgers, Diamondbacks y New York Mets, respectivamente, mientras que en 2021 cayeron en Series Divisionales ante Atlanta Braves.

Este 2025, por fin, les permitió redimirse ante Chicago Cubs, recordando que su liderato en fase regular les hizo exentar la Ronda de Comodines.

“Para ser honesto, estoy agradecido. Principalmente, por los chicos que hemos tenido, ya que han sido puestos en duda todos los años. Todos. Nadie predecía que Milwaukee jugaría contra los Dodgers en las Series de Campeonato”, expresó el mánager de Brewers, Pat Murphy.

Contraste ante angelinos

Milwaukee forma parte del reducido grupo de cinco equipos que no sabe lo que es ganar una Serie Mundial (junto a Seattle Mariners, San Diego Padres, Colorado Rockies y Tampa Bay Rays). Al menos este año están inspirados por tener la posibilidad de disputar una nueva edición.

Sin embargo, del otro lado están los Dodgers, que no sólo son los vigentes campeones, sino que ostentan la nómina más poderosa de toda la MLB con 350.3 millones de dólares, según Spotrac. Los Brewers están en el puesto 22 de ese ranking con 121.6 millones.

Los Dodgers han llegado a las Series de Campeonato en siete de las últimas 10 temporadas, alcanzando la Serie Mundial en cuatro ocasiones. Fueron campeones en 2020 y 2024 con Dave Roberts como mánager y un increíble róster, en el que claramente destaca el japonés Shohei Ohtani.

Además, los Dodgers están en el top 6 de los equipos más ganadores en la historia de la Serie Mundial con ocho títulos, mismos que San Francisco Giants, y sólo detrás de los nueve de Boston Red Sox y Oakland Athletics, así como los 11 de Cardinals y 27 de New York Yankees.

Ante ese poderío angelino, los Brewers intentarán extender su momento histórico en el cierre de la temporada 2025.

CALENDARIO SERIE DE CAMPEONATO DE LIGA NACIONAL 2025

Milwaukee Brewers (1) vs Los Ángeles Dodgers (3)

Juego 1

En Milwaukee (American Family Field)

Lunes 13 de octubre

Juego 2

En Milwaukee (American Family Field)

Martes 14 de octubre

Juego 3

En Los Ángeles (Dodger Stadium)

Jueves 16 de octubre

Juego 4

En Los Ángeles (Dodger Stadium)

Viernes 17 de octubre

Juego 5*

En Los Ángeles (Dodger Stadium)

Sábado 18 de octubre

Juego 6*

En Milwaukee (American Family Field)

Lunes 20 de octubre

Juego 7*

En Milwaukee (American Family Field)

Martes 21 de octubre

*En caso de ser necesarios