GP de Las Vegas: la batalla decisiva para Max Verstappen

Las Vegas tendrá una noche dramática. En la pista tendrá a tres pilotos con opciones de ser campeones del mundo al final de la temporada. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen siguen disputándose la corona.

El neerlandés de Red Bull se encuentra a 100 puntos del líder Norris, ganador de los dos últimos Grandes Premios. El británico parte como favorito, con una ventaja de 24 puntos sobre su compañero Piastri. No obstante, la pista de Las Vegas no es la predilecta para el McLaren, pues no han encontrado la solución con su baja carga aerodinámica y largas rectas interrumpidas por curvas lentas.

Ni Norris ni Piastri han logrado clasificarse ni terminar por encima del sexto puesto en Las Vegas. Se espera que Red Bull, Mercedes y Ferrari sean los principales contendientes por la pole position, razón por la cual Norris decidió moderar las expectativas.

"De los dos últimos años, sin duda ha sido la carrera más difícil del año. Por lo tanto, mis expectativas no son las mismas que en México y Brasil, donde hemos tenido un excelente desempeño durante muchos años".

Norris ha mejorado su rendimiento en las últimas carreras y ha sido, en promedio, 0.2 segundos más rápido que su compañero de equipo Piastri en la clasificación en las últimas tres rondas.

"Siento que estoy rindiendo mucho mejor. Estoy completando mejores vueltas en la clasificación y rindiendo muy bien en las carreras: buenas salidas, buenas reanudaciones, todo eso. Así que, definitivamente estoy rindiendo mejor, pero todo esto ha sido fruto del trabajo previo".

Piastri ha tenido dificultades. Fue rápido en el último stint en Brasil, así que puede que haya encontrado una solución, pero no quiere hacer predicciones definitivas.

"Las Vegas tiene condiciones muy particulares, o incluso únicas, en cuanto a la carga aerodinámica, las temperaturas y el estado de la pista, así que ya veremos qué tal. En cuanto a la mentalidad intento sacar el máximo partido a lo que puedo hacer, pilotar lo mejor posible, adaptarme a lo que haga falta, intentar colocar el coche en el punto óptimo y hacerlo siempre que pueda, básicamente”.

Mientras tanto, Verstappen se muestra pragmático sobre sus posibilidades de conseguir su quinto título mundial consecutivo, incluso siendo uno de los favoritos para la victoria este fin de semana.

"Son muchos puntos, así que no le doy muchas vueltas porque tampoco hay mucho que pueda hacer. Necesitamos mucha suerte hasta el final para tener alguna oportunidad. Así que, personalmente, no pienso en eso".

La falta de rendimiento de Red Bull a mitad de temporada, donde Verstappen solo consiguió un podio en siete carreras, le pasó factura al neerlandés, pero se negó a desanimarse.

Todavía quedan 83 puntos en juego entre las carreras restantes y la Sprint pendiente del calendario, lo que mantiene abierta la lucha por el campeonato.

MUNDIAL DE PILOTOS, TOP 3:

Lando Norris - 390 puntos.

Oscar Piastri - 366 puntos.

Max Verstappen - 341 puntos.

ESTADÍSTICAS VITALES:

Primer Gran Premio – 2023

Longitud del circuito – 6,201 km

Récord de vuelta – 1 min 34,876 s, Lando Norris, McLaren, 2024.

Más poles – Charles Leclerc y George Russell (1).

Más victorias – Max Verstappen y George Russell (1).

ÚLTIMAS POLE POSITIONS:

2024 – George Russell (Mercedes)

2023 – Charles Leclerc (Ferrari)

ÚLTIMOS GANADORES:

2024 – George Russell (Mercedes)

2023 – Max Verstappen (Red Bull)

deportes@eleconomista.mx