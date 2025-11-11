Fuerza Regia es campeón y máximo monarca de la LNBP

En Monterrey cayó la celebración del campeón 2025. El equipo local arrebató a los Diablos Rojos el sueño del bicampeonato (en su segunda temporada en la liga) y levantó el trofeo al ganar el Juego 5 por marcador de 83-74. La Fuerza es más grande porque suma su sexto campeonato, volviéndose el equipo más laureado de la liga.

El head coach Pablo García apostó nuevamente por el quinteto que le dio resultado en el Juego 3: Avry Holmes, Wayne Langston, Brandon Paul, Scott Bamforth y Josh Ibarra.

El líder anotador de la escuadra regiomontana fue Scott con 25 puntos, seguido de Avry con 22. Diablos Rojos solo logró imponerse en el Juego 4, dejando la serie final en 4-1. Monterrey se coloca a dos títulos de distancia de Soles de Mexicali y Halcones de Xalapa como sus máximos perseguidores en el palmarés histórico de LNBP.

“Me encanta que los planes salgan bien. La gente dudó mucho de mí, de mi staff. Ganar siempre es especial, pero este ha sido un año durísimo”, dijo el coach García.

Equipo fundado el 12 de enero de 2001.

