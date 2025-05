Djokovic llega con récord centenario a Roland Garros

Finalmente, Novak Djokovic posee 100 títulos en su carrera profesional. El tenista serbio llegó a la ansiada cifra este fin de semana, luego de vencer al polaco Hubert Hurkacz en tres sets (5-7, 7-6, 7-6) en el Abierto ATP 250 de Ginebra, Suiza.

Djokovic venía en un momento en decadencia, al ser eliminado de los Masters de Montecarlo y Madrid apenas en su primer partido. Eso, incluso, derivó en la separación con Andy Murray como su entrenador, relación que había iniciado en enero.

En Ginebra empezó a trabajar con Dusan Vemic, capitán de la selección de Serbia en Copa Davis, aunque no es un hecho que será su entrenador para el resto de la temporada.

Lo que sí es que esta transición cosechó un resultado positivo. Novak derrotó a Marton Fucsovics, Matteo Arnaldi, Cameron Norrie y Hubert Hurkacz para quedarse con el título en Ginebra, uno de los pocos destinos del ATP Tour donde todavía no había sido campeón.

Al conseguirlo por primera vez, se unió al selecto grupo de campeones centenarios, junto a Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109).

“Gracias a mi equipo por estar ahí, pero no solamente en los días buenos, sino siempre. Sé que es todo un desafío acompañarme en la pista en estos momentos de mi carrera, en partidos como el de hoy, donde se me estaba yendo la final en algunos momentos. Sólo ustedes saben lo tremendamente difícil que es mantenerse a estos niveles dentro del circuito, tanto dentro como fuera de la cancha”, declaró el serbio tras la aguerrida final con Hurkacz.

“Esto sucede también al máximo nivel, unos pocos puntos deciden al ganador. Ha sido un partido increíble, con 7-6 en el tercer set con un estadio repleto y un ambiente precioso. Me siento agradecido por levantar aquí el título 100”.

Djokovic acaba de cumplir 38 años (22 de mayo) y es tenista profesional desde 2003. Sus 100 títulos individuales se dividen de la siguiente manera: 24 en Grand Slams, 40 en Masters 1000, 7 en ATP Finals, 15 en ATP 500, 13 en ATP 250 y una medalla de oro en Juegos Olímpicos (París 2024).

Su último título había sido en agosto de 2024, en la final olímpica contra Carlos Alcaraz. Después perdió las finales de los Masters de China y Miami contra Jannik Sinner y Jakub Mensik, respectivamente, entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

Después de nueve meses de subirse al podio parisino, Novak alcanzó la gloria de los 100 títulos en Ginebra, un torneo nacido en 1980 pero que de 1992 a 2014 fue parte de la categoría ATP Challenger.

El próximo reto del serbio es Roland Garros, el Grand Slam más desafiante para su carrera. Y es que de los 24 trofeos que ostenta en esta categoría, apenas tres fueron en la arcilla parisina (2016, 2021 y 2023). El resto fueron en US Open (4), Wimbledon (7) y Australian Open (10).

Quien fue una verdadera leyenda en Roland Garros fue el español Rafael Nadal, con 14 títulos. Pero ahora que está retirado, deja un vacío para Novak Djokovic no sólo en cuanto a amistad, sino en competitividad.

“Ha sido muy difícil mantener la motivación por competir después de su retirada. Sinceramente, no pensé que me fuera a afectar de esa manera, pero siento que una parte de mí se ha ido con él y ha sido un gran reto para mí recuperar la alegría en pista y fuerza para continuar compitiendo. Cuando Rafa dejó el tenis, sentí algo que jamás había experimentado antes. Me he sentido desanimado, pero, por suerte, he encontrado otras cosas que me inspiran a continuar”, reflexionó el serbio.

Actualmente en el sexto lugar del ranking mundial, Djokovic debutará en Roland Garros 2025 ante el estadounidense Mackenzie McDonald (ranking 98). El serbio llegó a cuartos de final en París en 2024 y, desde 2009, no es eliminado antes de esa ronda.

Sin embargo, no es el máximo favorito. La final pronosticada después del sorteo de cruces sería entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, que en este momento ocupan el primero y segundo lugar del ranking mundial, respectivamente.

A pesar de ello, la victoria en Ginebra revivió el hambre de triunfo de Novak Djokovic y también las expectativas de sus aficionados desde hace un par de décadas.

Los 100 títulos de Djokovic

POR CATEGORÍA

24 Grand Slams

7 ATP Finals

40 Masters

15 ATP 500

13 ATP 250

1 Juegos Olímpicos

POR SUPERFICIE

71 Dura

21 Arcilla

8 Césped