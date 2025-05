"Chucky" y Ochoa vuelven al Tri en ventana crucial

La Selección Mexicana cortó su universo de jugadores de 60 a 35 para afrontar su último verano de competencias antes del Mundial 2026 de la FIFA, en el que será coanfitriona junto a las de Estados Unidos y Canadá.

Las principales sorpresas en la actualización de la lista son Hirving "Chucky" Lozano y Guillermo Ochoa, dos elementos experimentados que habían quedado marginados por el entrenador, Javier Aguirre, en fechas recientes.

"Chucky" no juega con el Tri desde el 25 de marzo de 2024, en la final de la Liga de Naciones de Concacaf que México perdió por 0-2 ante Estados Unidos. De hecho, en ese momento el entrenador ni siquiera era Aguirre, sino Jaime "Jimmy" Lozano.

El ex delantero del Napoli y PSV Eindhoven aún no sabe lo que es tener a Javier Aguirre como entrenador de Selección Mexicana, pues no había debutado cuando ‘El Vasco’ dirigió los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

En la tercera etapa de dicho entrenador en el Tri, Lozano se perdió los cuartos de final, semifinales y final de la Liga de Naciones de Concacaf 2024-25, además de seis amistosos. Pero su ausencia viene desde la época del "Jimmy", que lo dejó fuera de la Copa América el verano pasado.

Desde 2025, "Chucky" es jugador del nuevo equipo de la MLS de Estados Unidos, San Diego FC, donde acumula cinco goles en 12 partidos. Llegó por más de 12 millones de dólares para concluir un paso de siete temporadas y media en Europa.

Este verano cumplirá 30 años y espera ser parte de la lista definitiva para Copa Oro con sus 70 partidos de experiencia con Selección Mexicana. Cabe recordar que ese será el último torneo oficial del Tri antes de la Copa del Mundo.

Apenas en febrero de este año, ‘Chucky’ reiteró su disponibilidad para seguir siendo parte del combinado mexicano: “Siempre lo he dicho, siempre estoy disponible para la Selección Nacional. Me encanta ir y claro que sí, en cualquier momento que me llamen, voy a estar ahí”.

Hirving Lozano es uno de los 10 delanteros que convocó Javier Aguirre para esta concentración, que comenzó el 26 de mayo. Los otros son Roberto Alvarado (Chivas), Efraín Álvarez (Tijuana), Raúl Jiménez (Fulham), Henry Martín (América), Santiago Giménez (AC Milan), Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al Qadsiah) y César ‘Chino’ Huerta (Anderlecht).

Portería en disputa

Aún más experimentado que "Chucky", Guillermo Ochoa retorna a Selección Mexicana como uno de los cuatro porteros convocados por Javier Aguirre no sólo con miras a Copa Oro, sino a un par de amistosos (contra Turquía y Suiza) previo a dicha competencia.

Ochoa, que cumplirá 40 años este 13 de julio, fue enlistado junto a Luis Ángel Malagón (América), Raúl "Tala" Rangel (Chivas) y Álex Padilla (Pumas) en la lista.

Después de haber asistido a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, el canterano del América mantiene firme su deseo de convertirse en el primer futbolista de la historia con seis Copas del Mundo.

En lo que va de la temporada 2024-25 ha disputado 23 partidos y encajado 45 goles con AVS, equipo que está en playoffs para evitar el descenso en Portugal.

A diferencia de Hirving Lozano, Guillermo Ochoa sí ha trabajado con Javier Aguirre en su tercera etapa al frente del Tri, pero destacó que no fue convocado para el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf en marzo de 2025, ante Canadá y Panamá. Fue reemplazado por Luis Ángel Malagón.

Uno de los porteros en la reciente convocatoria de Aguirre deberá retirarse para Copa Oro, donde sólo se inscriben a tres en dicha posición. Ochoa aspira a mantenerse por su experiencia en Mundiales y en 11 años en el Viejo Continente.

El resto de convocados por Aguirre para esta ventana veraniega son los defensas: Jorge Sánchez (Cruz Azul), Julián Araujo (Bournemouth), Emilio Lara (Necaxa), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv Moscú), Ramón Juárez (América), Juan Sánchez Purata (Tigres), Gilberto Sepúlveda (Chivas), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Angulo (Tigres), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Orozco (Chivas) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Los mediocampistas son: Edson Álvarez (West Ham), Luis Chávez (Dynamo Moscú), Marcel Ruiz (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Gilberto Mora (Tijuana), Carlos Rodríguez (Cruz Azul) y Jeremy Márquez (Atlas).